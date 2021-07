Guide - Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau DLC n°1 - Comment débloquer le Gardien aguerri

Sorti depuis le 18 juin sur l'eShop de la Nintendo Switch, Pulsations Antiques est le premier DLC du Pass d'Extension dédié à Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau. Bien que se contentant de reprendre les arènes du jeu de base, ce premier DLC nous a permis de découvrir du contenu supplémentaire à savoir :

Une nouvelle Installation : le Laboratoire antique royal

De nouvelles missions EX

Des challenges à réaliser à notre rythme

De nouveaux ennemis

1 nouvelle arme pour Link : le Fléau

1 nouvelle arme pour Zelda : le Destrier de Légende

1 nouveau personnage jouable : le Gardien aguerri

Une myriade d'améliorations du contenu in-game

Mais avoir ces différents éléments ne sera pas faisable sans mouiller un minimum le maillot, et la manette. Considéré comme un contenu post-game, tout le contenu devra être débloqué dans le Laboratoire antique royal. C'est dans ce lieu que Pru'ha et Faras vont mené à bien de toutes nouvelles recherches sur la technologie perdue des Sheikah, et pour se faire ils auront bien évidemment besoin de votre aide comme homme de terrain. Aujourd'hui, focus sur le contenu qui sera le plus long à débloquer : le personnage du Gardien aguerri.

Obtenir le Gardien aguerri



Créature supérieure en tout point à ses pairs apparus dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild, le Gardien aguerri est la récompense ultime pour ceux qui se sont lancé corps et âme dans la bataille contre le Fléau Ganon. Pourtant semblable à ses congénères, le Gardien aguerri fait preuve d'une force écrasante sur le champs de bataille. Outre ses coups pouvants brasser bon nombre d'ennemis, il dispose également d'une fonction lock sur le bouton ZR afin de concentrer ses tirs sur une cible unique, comme le font les gardiens sur Link en temps normal.

Conditions à remplir pour pouvoir débloquer le Gardien aguerri :

Demandant pas mois de 17 missions à accomplir avant de pouvoir être intégré à votre équipe, il est également celui qui va vous pomper une grande partie de vos précieuses ressources récoltées durant les nombreuses missions de ce DLC. Une fois la majeure partie des quêtes faites, vous obtiendrez l'accès à deux missions d'une grande difficulté qui testeront votre force et votre endurance face à ce colosse. En fonction de votre vitesse de progression dans le DLC, et de votre collecte de matériaux, vous devrez compter entre 5 et 10 heures pour pouvoir enfin affronter la créature et la rajouter à votre casting.

Vous rendre au Laboratoire antique royal Terminer la mission La plus puissante des reliques ? Terminer la mission La relique légendaire ? Terminer l'épreuve du Gardien aguerri 1/2 Terminer l'épreuve du Gardien aguerri 2/2

Le laboratoire antique royal se présente en effet comme une longue liste de missions interconnectées. Pour pouvoir avancer dans les missions, il faudra commencer par celles étant tout à gauche de la page, et une fois ces dernières complétées, vous pourrez tenter de réussir la quête qui est connectée plus à droite. A noter que s'il y a plus d'une connexion sur une mission, il vous faudra toutes les réussir pour pouvoir lancer ladite mission.

Point intéressant dans votre quête vous menant vers le Gardien aguerri, vous débloquerez au passage la grande majorité des améliorations qui sont proposées dans le DLC comme l'amélioration de la Forge, l'apparition des spécimens dangereux (des monstres surpuissants), 20 emplacements supplémentaires pour les armes, et une amélioration des dégâts des modules Sheikah (Polaris, Cryonis, Cinetis et Bombes à Distance).

En attendant de pouvoir débloquer le Gardien aguerri, nous vous laissons découvrir ci-dessous notre vidéo de gameplay maison. Comme tout nouveau personnage qui se respecte, le débloquer va faire apparaître sur la carte du jeu une myriade de quêtes annexes pour augmenter la longueur de ses combos, son nombre de cœurs, ses stats, et le nombre de jauge de CF.

