Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau : nouvelle salve d'images et d'artworks

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sera à coup sûr l'évènement de la fin d'année sur Nintendo Switch et probablement LE jeu à ne pas manquer. En même temps, l'attente est si forte que les développeurs ont intérêt à avoir visé juste avec ce préquel de Zelda: Breath of The Wild à la sauce Hyrule Warriors. En attendant de découvrir si le jeu sera à la hauteur des espérances placées en lui, on découvre une nouvelle salve d'images et d'artworks (vu pour beaucoup dans le magazine japonais Nintendo Dream) qui font un peu la synthèse des dernières informations partagées sur le jeu. Retrouvez ces images sur cette page ou sur le site japonais Gamer.

Pour rappel, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau est attendu sur Nintendo Switch le 20 novembre 2020 . Plus d'infos sur le jeu dans nos news précédentes.

Source : Gamer