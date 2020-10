Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau - de nouvelles images et character art inédits dévoilés

Si comme nous vous attendez avec impatience LA sortie de cette fin d'année sur Nintendo Switch à savoir Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, vous êtes au bon endroit. En effet, durant une récente interview accordée au journal japonais Nintendo Dream, de nouvelles informations sur le jeu viennent de nous être dévoilées. En l'occurrence, ce sont au total 8 images et character art inédits qui ont été publiés, mettant en avant tous les personnages importants précédemment annoncés (Prodiges, Pru'Ha, Kohga, Noïa, etc.) D'ailleurs sur l'une d'entre elles on peut y apercevoir le Roi d'Hyrule Rhoam Bosphoramus. Sera-t-il à terme jouable dans le jeu ? Affaire à suivre...

Pour rappel, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau est attendu sur Nintendo Switch le 20 novembre 2020 . Il reste à présent moins d'un mois avant sa sortie. Êtes-vous impatient de mettre la main dessus ? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis en commentaire.

Source : Reddit