Zelda 35th Anniversary : un fan réalise un court métrage animé sur l'une des potentielles fins d'Ocarina of Time

Comme vous le savez ou comme vous l’avez probablement remarqué, hier nous avons célébré le 35ème anniversaire de la série The Legend of Zelda. Une saga qui, à travers les âges, a su marquer la vie de bon nombre de joueurs. Une saga qui a aussi su en 35 ans d'existence s’adapter et évoluer avec son temps (coucou The Legend of Zelda : Breath of the Wild). Si aujourd'hui nous vous reparlons de cet anniversaire, c'est pour une bonne raison.

Afin de rendre hommage à cette incroyable licence, un fan français sous le pseudo de RwanLink a réalisé un court métrage animé. Disponible ci-dessous ainsi que sur sa chaîne Youtube, l'auteur nous propose ici sa vision d'une des fins alternatives de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, celle qui pourrait ressembler le plus à la timeline du déclin.

Ce qui est impressionnant est que tout a été entièrement créé de A à Z (animation, VFX, musiques, sons, scénario, etc.) et le résultat est stupéfiant. Nous vous laissons juger par vous-même. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Si cela vous intéresse, retrouvez notre quizz spécial The Legend of Zelda ICI.

Pour célébrer les 35 ans de The Legend of Zelda J'ai voulus créer une histoire concernant la timeline du déclin de Zelda Ocarina of Time en utilisant le moteur Unreal Engine 4. Cette animation est en temps réel. Pendant ces 6 derniers mois j'ai travaillé sur cette animation dans laquelle je vous montre ma vision de cette histoire méconnue mais qui est présente dans la chronologie officiel.

Source : Youtube