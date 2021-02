Super Nintendo Quizz #2 - Spécial 35 ans Zelda - A quel point êtes-vous fan de la série ?

Bienvenue dans ce nouveau format sur Nintendo-Master où vous allez pouvoir évaluer vos connaissances autour de l'univers Nintendo à travers des quizz. Votre serviteur Tentapoulpe vous met au défi de répondre à ses 20 questions sur l'univers The Legend of Zelda pour célébrer aujourd'hui (jour pour jour) les 35 ans de la série. Notre seul objectif avec ce quizz est de vous divertir et d'évaluer si vous être un fan incontesté de la série. À vos marques... Prêt ? Partez !

Découvrez le Super Nintendo Quizz spécial The Legend of Zelda ici (Attention pas de triche) !

Une fois le quizz terminé, appuyez sur le bouton "Afficher la note" pour voir votre score ainsi que les réponses aux questions. Si vous avez l'âme d'un joueur, retrouvez notre premier quizz ci-dessous:

Nous espérons que ce récent format chez Nintendo-Master vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous donner votre score ainsi que votre avis dans les commentaires (questions, avis sur le format, difficulté, etc.). D'autres quizz sur des thèmes spécifiques pourraient voir le jour à l'avenir avec peut-être en prime des lots à gagner. Merci à tous pour votre participation !