Xenoblade Chronicles 3 : des répliques des flûtes Shinobue de Noah et Mio créées spécialement pour enregistrer la musique du jeu

On reconnait souvent les grands jeux grâce à de petits détails. Ainsi, on apprend dans un article publié par Nintendo, qu'avant de composer la musique de Xenoblade Chronicles 3, Yasunori Mitsuda a demandé à Monolith Soft de créer deux flûtes Shinobues originales, correspondant aux flûtes de Noah et Mio dans le jeu. Ainsi, chaque flûte a ses caractéristiques, sa taille et son propre son; et lorsque les deux personnages utilisent leur flûte dans le jeu, le son que l'on entend est celui que les flûtes font réellement. Alors est-ce pour cela que le thème "Une âme guidée" est si bouleversant ? A vous de nous le dire. Dans tous les cas, notez que les développeurs ont poussé le sens du détail à l'extrême en décorant les flûtes à l'image de celles du jeu. Autant dire qu'il s'agit de véritables objets de collection et on a hâte de les entendre dans le jeu (et, pourquoi pas, en concert...)

Pour avoir tous les détails sur ces flûtes enchantées et enchanteresses, retrouvez la traduction du passage dédié de la série Ask the Developer. cette série d'entretien est exceptionnelle et nous vous invitons grandement à la lire, en attendant que Nintendo France se décide à nous la proposer en français. On y apprend une foule d'anecdotes (notamment que la piste musicale du jeu est composée de pas moins de 140 morceaux !) et de détails sur la réalisation du jeu qui s'annonce tout simplement grandiose.

Passage d'une entrevue avec les développeurs de Xenoblade Chronicles 3 publiée par Nintendo.com (voir ici.)

Question Nintendo.com : ... Les flûtes apparaissent dans ce titre comme des éléments symbolisant le rôle de Passeur d'Ames de Noah et Mio. Pourquoi avez-vous choisi les flûtes ? Tetsuya Takahashi (scénariste et producteur exécutif) : Je pensais que les gens comprendraient universellement l'utilisation d'instruments de musique lorsqu'ils expriment le rôle d'un off-seer. En d'autres termes, nous savions que nous voulions exprimer le rôle en utilisant la musique, mais il nous a fallu du temps pour décider quel instrument utiliser. Lors d'une discussion avec Mitsuda-san (6), qui a composé la musique de ce titre, il nous a dit qu'il existe grosso modo trois familles d'instruments de musique : les percussions, les cordes et les vents. Cependant, si un off-seer avait un instrument à percussion, je pensais qu'il serait un peu difficile d'exprimer les scènes sombres et émotionnelles de ce titre. (6) Yasunori Mitsuda : un compositeur qui a composé la musique de jeu pour Chrono Trigger, Xenogears, Xenoblade Chronicles 2 et d'autres jeux. Il est un représentant de PROCYON STUDIO CO., LTD. - Je suis d'accord. (Des rires) Genki Yokota (producteur) : C'est quand même intéressant d'imaginer à quoi cela aurait ressemblé dans ce jeu. (Des rires) Takahashi : Alors que les cordes n'auraient pas ce genre de problèmes, vous auriez besoin d'un instrument à cordes d'une taille raisonnable pour qu'il produise un son qui irait bien avec un non-voyant. Comme Noah et ses amis doivent se battre, seul un instrument portable répondrait aux normes. Ils ne pouvaient pas se battre avec une contrebasse sur le dos, et si elle apparaissait soudainement, les joueurs penseraient : "Attendez, d'où ça vient ?" Tout le monde : (Rires) Takahashi : Alors, quand je cherchais un bon instrument à vent, Mitsuda-san a suggéré : « Que diriez-vous d'une flûte shinobue (7) ? Après avoir écouté le son de l'instrument, j'ai pensé que ce serait un bon choix. J'ai aussi aimé parce que nous pouvions incorporer un goût japonais distinctif. (7) Une flûte traversière en bambou shinotake avec des trous percés. C'est un instrument de musique japonais utilisé depuis longtemps dans tout le Japon lors d'occasions telles que des festivals de style japonais. - Je vois. C'est ainsi que vous avez choisi la flûte comme instrument et incorporé la phase de flûte dans le thème principal. Takahashi : Je pense que cela a dû être difficile pour Mitsuda-san d'utiliser des flûtes comme son principal car elles devaient être utilisées dans des scènes touchantes, des scènes tristes, des scènes tendres et des scènes de bataille. À l'aide de ces flûtes, il a dû créer des mélodies qui sonnent bien isolément tout en gardant à l'esprit que le son des flûtes serait également utilisé comme thème dans différentes scènes. - Au fait, ces morceaux ont-ils vraiment été enregistrés à l'aide de flûtes ? Takahashi : Oui. La piste musicale,Une vie envoyée, publié sur le compte Twitter officiel, commence par des mélodies de flûte solo, et c'est le premier morceau que Mitsuda-san a écrit. Dès le début, je voulais que la flûte de Noah et la flûte de Mio soient de tailles différentes et accordées à des échelles différentes, j'ai donc fait préparer et utiliser deux types de flûtes dans la musique. Yokota : En fait, nous avons commencé par fabriquer ces flûtes. - Attendez, vous avez fait les flûtes ? Donc, vous n'avez pas utilisé des flûtes shinobue qui existaient déjà, mais plutôt en avez fabriqué de nouvelles ? Koh Kojima (producteur : Directeur) : Avant que Mitsuda-san ne commence à écrire la musique, il a dit : « Faisons des flûtes. Je me demandais pourquoi nous devrions les fabriquer, mais Mitsuda-san a dit : « En fabriquant les flûtes à partir de zéro, vous pouvez créer un son qui n'a jamais été entendu auparavant. Comme nous avions dit à l'avance à Mitsuda-san que Takahashi-san voulait entremêler les deux mélodies de Noah et Mio en un seul morceau de musique, Mitsuda-san semblait avoir pensé que créer les flûtes à partir de rien lui permettrait de choisir une gamme librement et s'exprimer plus facilement. Surtout, il m'a dit que le fait que les mêmes flûtes utilisées dans le jeu existent dans la vraie vie serait convaincant et unique. Cela semblait intéressant, alors j'ai décidé de l'essayer. - Vous êtes donc allé jusqu'à fabriquer de nouvelles flûtes. Vous est-il possible de nous montrer les flûtes que vous avez fabriquées ? Kojima : Ce sont celles-là... Nous les avons conçus chez MONOLITHSOFT avec l'intention de les utiliser pour l'enregistrement. Ensuite, nous avons demandé à un artisan flûte shinobue de les fabriquer en fonction de notre conception et un artisan japonais de la laque urushi les a décorées. - Oh wow! Ce sont les flûtes exactes de Noah et Mio qui apparaissent dans le jeu. Yokota-san, qu'avez-vous ressenti quand vous avez entendu que la création musicale commencerait par la fabrication des flûtes ? Yokota : Comme dans les titres précédents, je voulais respecter le monde que Takahashi-san était en train de créer, et Mitsuda-san avait hâte de développer de nouveaux sons afin de créer ce monde. Pour créer une musique qui corresponde à l'ambiance de ce jeu, j'ai pensé qu'il serait préférable de créer de nouvelles flûtes à partir de zéro plutôt que d'utiliser des instruments existants. De plus, comme je pense que les personnes qui ont joué aux précédents titres de la série attendent aussi avec impatience la musique, j'ai apprécié d'avoir ce genre d'initiative qui amènerait les joueurs à s'immerger dans le jeu. - C'est ainsi que vous avez atteint l'expression sonore unique dans le monde de Xenoblade Chronicles 3 . Yokota : Oui. De plus, la musique est composée de deux mélodies distinctes, une de Noah et une de Mio. La mélodie de Noah est jouée par une flûte plus grande avec une hauteur légèrement plus basse, tandis que la mélodie de Mio est jouée par une flûte plus petite avec une hauteur légèrement plus élevée. - Le dessin à la surface des flûtes est également très beau. Kojima : Un designer 2D chez MONOLITHSOFT a conçu cela, et c'est assez détaillé. Naturellement, MONOLITHSOFT n'avait jamais conçu un véritable instrument de musique, encore moins fini avec de la laque urushi, nous avons donc dû envoyer un design très peu orthodoxe aux artisans. Mais ils les ont fait exactement comme demandé. Takahashi : Un dégradé rouge a été appliqué sur la flûte de Noah, mais nous avons entendu dire que ce dégradé est très difficile à exprimer avec la laque urushi. C'est très joliment exprimé. Kojima : Nous avons en fait utilisé ces flûtes pour l'enregistrement, et la musique que nous avons enregistrée peut être entendue dans le jeu. Yokota : Nous avons environ 140 pistes musicales dans ce titre, y compris de courts jingles. Kojima : Cent quarante pistes musicales dans un jeu, c'est extraordinaire, n'est-ce pas ? (Des rires) Takahashi : Mais j'ai l'impression que ce n'était toujours pas suffisant. J'en voulais au moins 15 de plus. - Quoi? Vous avez l'impression que ce n'était toujours pas suffisant ? Kojima : Eh bien, je veux réduire le nombre la prochaine fois... (Rires) Mais je comprends pourquoi Takahashi-san en voulait plus. Un film ne dure que deux heures environ, mais un jeu prend beaucoup de temps à jouer. Même si la mélodie est la même, on veut un son un peu différent dans des scènes où les émotions sont différentes. Pour y parvenir, nous voulons avoir plus de variations. - Je vois. Ainsi, ce titre est l'aboutissement de vos efforts, également en termes de nombre de pistes musicales, 140 en tout, adaptées aux différentes scènes. Takahashi : La musique a été composée par plusieurs personnes. Les pistes musicales liées à l'histoire ont été principalement écrites par Mitsuda-san, Mariam-san (8) et Kiyota-san (9), et les pistes musicales liées à l'environnement ont été composées principalement par ACE (10) et Hiramatsu-san. (11), et nous avons eu d'autres compositeurs qui nous ont aidés. Avec ces compositeurs travaillant avec nous, nous avons décidé d'utiliser la flûte comme instrument qui joue le motif. Vu dans son ensemble, je pense que nous pourrions réunir toutes les pistes musicales en douceur en une seule œuvre cohérente. Dans ce troisième opus, je pense que nous avons pu faire ressortir le meilleur des caractéristiques uniques de chaque compositeur dans de nombreuses pistes musicales en utilisant les connaissances acquises dans les deux titres précédents. (8) Mariam Abounnasr : Compositeur et arrangeur. Elle travaille aux studios Procyon et participe à la création musicale de la série depuis Xenoblade Chronicles 2 pour la console Nintendo Switch. (9) Aimi Kiyota : Compositeur, arrangeur et chanteur. Elle a été impliquée dans la création musicale de la série depuis Xenoblade Chronicles pour la console Wii. (10) Un duo composé de Tomori Kudo et CHiCO. Ils ont été impliqués dans la création musicale de la série depuis Xenoblade Chronicles pour la console Wii. (11) Kenji Hiramatsu : A rejoint ACE en tant que membre temporaire et a participé à la création musicale de Xenoblade Chronicles pour la console Wii. Retrouvez l'intégralité de la série Ask the Developers consacrée à XENOBLADE CHRONICLES 3

Pour rappel, Xenoblade Chronicles 3 est disponible à partir du 29 juillet 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch

