Premier test et première note pour WarioWare: Move it ! sur Nintendo Switch

Nintendo continue de sortir les jeux que l'on retrouvera immanquablement emballés de papier cadeau pour les fêtes. Après Le retour de Détective Pikachu et Super Mario Bros. Wonder, c'est WarioWare: Move It! qui déboule. Au programme, micro jeux "sportifs" et party-game déjanté. Autant prévenir qu'il ne faut pas avoir peur du ridicule en jouant à ce nouveau WarioWare qui utilise les commandes à mouvement des Joy-Con dans son gameplay et n'hésite pas à nous mettre dans des positions embarrassante... En attendant notre test (qui arrive incessamment sous peu est là), nous vous avons livré notre preview et réunit aussi l'avis des confrères dans une revue de presse spéciale.

Aujourd'hui, alors que la sortie du jeu n'est plus qu'une formalité, on découvre la première note reçue par le jeu. Comme d'habitude, il s'agit de la note attribuée par le célèbre magazine japonais Famitsu et qui est en réalité la somme de quatre notes sur dix données par quatre testeurs différents. Alors l'addition est-elle salée ?

Franchement : non ! Famitsu estime que WarioWare: Move It! c'est 35 / 40 soit l'addition de 9 + 8 + 9 + 9. Evidemment, il faudra voir si cette première bonne note en annonce d'autres et surtout si elle se traduit par du plaisir de joueur, manette en main.

Pour rappel, WarioWare: Move It! est attendu le 3 novembre 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.

,