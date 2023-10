WarioWare: Move It! : les premiers avis sont là - Revue de previews

Ce n'est peut-être pas le titre le plus attendu de l'année mais WarioWare: Move It! reste une des nouvelles exclusivités Nintendo qui fera le bonheur (ou pas) des possesseurs de Nintendo Switch en cette fin d'année 2023. Le jeu ne sort que le mois prochain mais Nintendo a organisé pour la presse une mini présentation du jeu, histoire de découvrir de plus près son "nouveau" gameplay, basé sur la gestuelle et les commandes de mouvement. Dans la foulée, de nombreux sites (étrangers et français) ont publié leur preview et donné un premier avis sur le titre.

Globalement, les avis sont plutôt positifs même s'il faudra évidemment jouer beaucoup plus longtemps pour se faire un avis définitif. Cependant, on peut dire qu'à première vue, les habitués de la série ne seront pas bousculés dans leurs habitudes avec WarioWare: Move It!, et si bouger leur derrière devant leur écran ne leur fait pas peur, WarioWare: Move It! pourrait bien être un nouveau titre à ajouter à leur liste au Père Noël.

En attendant, retrouvez notre revue de preview ci-dessous avec, une citation de l'aperçu et un lien pour pouvoir le lire. Enjoy.

Revue de Preview de WarioWare: Move It!

Preview de WarioWare: Move It! de Nintendo-Master.com à lire ICI

D’une certaine façon, le jeu est un parfait croisement avec l’opus précédent, WarioWare : Get it Together! sorti en 2021 sur Nintendo Switch et qui était jouable uniquement aux boutons, avec WarioWare : Smooth Moves sorti en 2007 sur Wii, qui faisait la part belle à la Wiimote. Alors, le nouveau jeu aura-t-il autant de (bâton de) style ? A l’arrivée, WarioWare : Move It! s’inscrit clairement dans la continuité de WarioWare : Get it Together! Avec un Wario toujours aussi délirant ( et une bande son intégralement en français) et des tas de gags et de micro-jeux WTF qui ont l'air de se renouveler (par rapport aux épisodes précédents).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeuxvideo.com - Lire la preview ICI

Une fois n’est pas coutume, force est de constater la créativité folle des développeurs pour mettre au point cette flopée d’activités lunaires qui, on s’en doute, sauront décrocher quelques sourires en groupe, et davantage chez les plus jeunes.

Nintendo Life - Lire la preview ICI

Nous ne pensons pas que Nintendo repousse de grandes limites ici, mais franchement, ce n'est pas nécessaire. Si la présentation est soignée (c'est le cas) et que les micro-jeux sont amusants (ils le sont), alors c'est tout ce qu'exige le jeu.

Polygon - Lire la preview ICI

Dessiner avec ses fesses résume ce qu'est la série WarioWare. La franchise de micro-jeux de Nintendo, vieille de 20 ans, n'a jamais hésité aux gags grossiers et dégoûtants et à l'humour absurde - il s'agit d'une série célèbre pour ses jeux l'on doit se curer le nez et à nettoyer les animaux, après tout - et WarioWare : Move It ! , la dernière collection de micro-jeux pour Nintendo Switch, n'est pas différent.

Nintendo-Town - Lire la preview ICI

WarioWare: Move It! revient avec un concept fun et génial. Les poses sont amusantes, surtout à plusieurs et c’est vraiment drôle de jouer avec des amis. Nous avons quelques réserves sur le mode « Plateau Galactique »...

GameSpot - Lire la preview ICI

WarioWare : Move It est une nouvelle collection de microjeux, mais plus précisément, il s'agit d'une suite très directe de Smooth Moves. Ce jeu a été créé à l'époque où Nintendo profitait du succès de la Wii pour intégrer des commandes gestuelles à ses différentes franchises, et il fonctionne assez bien en tant que gadget de WarioWare. Mais cela signifie également qu'il s'agit d'un hommage à une époque où les commandes par mouvement se prêtaient aux party games, qui n'ont pas nécessairement aussi bien vieilli que les microjeux frénétiques plus traditionnels compilés dans WarioWare Gold. Néanmoins, Nintendo semble vouloir retrouver la magie des party games, et peut-être que l'humour gonzo et l'action rapide propres à Wario pourront la faire renaître.

GamesRadar - Lire la preview ICI

Je suis tellement heureux que Nintendo ait décidé de ramener les contrôles de mouvement dans WarioWare, car c'est la principale raison pour laquelle j'ai eu tant d'années de plaisir à jouer à Smooth Moves. Il s'agit en fait de la deuxième version de WarioWare pour la Nintendo Switch, la première étant WarioWare : Get it Together, qui optait plutôt pour des commandes aux stick et boutons - ce qui, franchement, était loin d'être aussi amusant que de se tenir devant la télévision et de se ridiculiser.

Pour rappel, WarioWare: Move It! est attendu le 3 novembre 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Source : Nintendolife