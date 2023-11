WarioWare: Move It! : le début du jeu en vidéo et en français sur Nintendo Switch

WarioWare: Move It! est le jeu déglingué de la fin d'année sur Nintendo Switch pour s'amuser en famille ou entres amis (même si on peut aussi y jouer seul). Si vous connaissez la série, pas de grosses surprises, WarioWare: Move It! nous invite à découvrir près de 200 micro-jeux délirants en compagnie de Wario et de ses amis : Mona, Jimmy T., Ashley, Dr, Crygor, 9-Volt, etc. A première vue, très proche de WarioWare: Get It Together!, l'autre épisode déjà disponible sur Switch, WarioWare: Move It! s'en distingue néanmoins par son gameplay exclusivement dédié aux commandes par mouvement et qui, pour le coup le rapproche plutôt de Wario Ware : Smooth Moves, l'opus Wii.

Cependant, pas de bâton de style mais des pierres magiques, les posololithes ! On vous a déjà dit tout ce qu'on pensait du jeu dans notre test complet mais si vous voulez voir de plus près à quoi ressemble le jeu, nous vous invitons à décovurir les premières minutes de WarioWare: Move It! avec notre vidéo de gameplay ci-dessous. L'occasion de découvrir la cinématique d'intro animée et le début de "l'intrigue" ainsi qu'une poignée de micro-jeux. Enjoy.

