WarioWare: Move it ! va vous faire vous déhancher dès demain sur Nintendo Switch

Munissez-vous d’une paire de Joy-Con et préparez-vous à bouger avec WarioWare: Move It!. Neuvième épisode de la saga de mini-jeux de Nintendo, cet opus met de nouveau en avant la détection de mouvements pour découvrir plus de 200 mini-jeux ultra-rapide aux concepts toujours aussi décalés. Officiellement disponible à partir du 2 3 novembre 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch, notre test dédié est disponible juste-ici.

Remuez, donnez des coups de poing, dansez, ondulez et faites même la révérence dans une multitude de mini-jeux bourrés de fun durant chacun quelques secondes. Prenez des attitudes hilarantes appelées Poses, comme la Pose confiante du Top model, ou encore la Pose Cocorico, qui vous donnera des allures de poulet. En mode Histoire, les joueurs doivent terminer différents stages possédant chacun son propre personnage, sa propre histoire et sa propre série de mini-jeux ultrarapides. Chaque stage possède également un certain nombre de Poses associées aux mini-jeux. Si vous disposez de deux paires de Joy-Con, vous pourrez jouer au mode Histoire avec un ami. À la fin de chaque stage, un boss vous attendra pour un affrontement spécial. À mesure que vous progresserez dans ce mode, vous déverrouillerez des stages supplémentaires et des mini-jeux qui vous feront bouger des pieds à la tête, comme le Méga-jeu du muscle, ou encore des stages plus exigeants comme Super difficile.