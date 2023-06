WarioWare: Move It! va vous faire bouger avec ses mini-jeux déjantés

Wario est de retour pour vous faire suer dans une série de mini-jeux plus loufoques les uns que les autres. Dans WarioWare: Move It!, attendu en exclusivité sur Nintendo Switch dès le 3 novembre prochain , Wario et sa clique vous propose de suer corps et âme grâce aux Joy-Con de la Nintendo Switch en mimant des gestes pour gagner le maximum de points. Que ce soit en solo, en deux avec deux paires de Joy-Con ou bien à quatre, Wario est de retour et il compte vous faire suer ! Plus de 200 mini-jeux sont prévus dans ce nouveau WarioWare, ce qui devrait vous occuper un bon moment. Cultivez votre corps et votre esprit grâce aux mini-jeux toujours aussi intellectuels de Wario.

Préparez-vous pour encore plus de mini-jeux délirants avec ce nouvel opus de la série WarioWare. Tenez-bien vos manettes Joy-Con et bougez pour accomplir toutes sortes de mini-jeux qui s'enchaînent à toute vitesse. Réagissez vite et bien pour décrocher la victoire. Synchronisez vos gestes pour réussir chaque mini-jeu. Il est aussi possible de jouer à quatre à toutes sortes de mini-jeux en multijoueur local dans le mode Fiesta. Préparez-vous à vous remuer dans plus de 200 mini-jeux avec WarioWare: Move It!, qui fera son arrivée le 3 novembre sur Nintendo Switch. Le jeu est disponible en précommande dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop.