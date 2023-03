Vous avez une chance sur trois que votre Nintendo Wii U ne fonctionne plus

Alors que l'eShop de la Wii U (et de la 3DS) s'apprête à fermer définitivement (voir ici), une information préoccupante circule depuis quelques temps sur les réseaux (voir là). Certains joueurs prétendent en effet qu'il n'arrivent plus à allumer leur Wii U, simplement parce qu'ils ne l'ont pas utilisé pendant des mois (voire des années .) Si l'information n'est pas officielle, elle a été prise au sérieux par de nombreux datamineurs qui ont cherché à comprendre ce qu'il se passait. On a évoqué le fait que cela était peut-être du à des mises à jour non effectuées mais finalement d'après plusieurs datamineurs dont l'inévitable OatmealDome, cela n'a rien à voir. Cela n'a rien à voir non plus avec une longue période d'inutilisation.

Il y a cependant bien des Wii U qui ne fonctionnent plus mais à priori, cela serait du à l a puce contenue dans la console . En fait, il y a trois constructeurs différents qui ont fourni des puces pour la Wii U : Samsung, Toshiba et Hynix et, après enquête, il semblerait que les problèmes ne surviennent principalement qu'avec des Wii U contenant une puce Hynix. Ainsi, ce serait un peu la loterie et en fonction de la marque de la puce contenue dans votre console, il se pourrait que votre Wii U rencontre, avec les années, quelques problèmes voire vous quitte pour toujours "prématurément". Notez que comme il s'agit d'un problème matériel, il n'y a aucun moyen de réparer via un programme ou autre, une Wii U dont la puce Hynix viendrait à lâcher. Pour savoir quelle puce se cache dans votre console, il n'y a pas trente-six solutions : il faut soit l'ouvrir, soit exécuter un homebrew; Vous pouvez aussi allumer un cierge. C'est en tout cas une donnée à connaître si vous comptez (et pourquoi pas ?) acquérir une Wii U (notamment sur le marché de l'occasion.)

Evidemment, si d'autres informations nous parviennent, nous les partagerons avec vous. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences en commentaires.

LIRE AUSSI : Informations importantes pour les possesseurs de Nintendo 3DS et Wii U

Voir aussi quelques articles qui pourraient vous intéresser :