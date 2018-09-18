Nintendo Switch 2

Virtual Boy : deux jeux inédits débarquent sur Switch et Switch 2 dont un spin-off de F-Zero

Par rifraff - Le 01/08 à 00:03

Le 4 août prochain, les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, ayant préalablement acheté un des casques Virtual Boy disponibles sur le store de Nintendo pourront jouer, sur Switch et Switch 2, à deux jeux jamais sortis : D-HOPPER et ZERO RACERS.

Il s'agit donc de deux curiosités pour le moins intriguantes.. Jugez plutôt :

D-Hopper est un jeu d'aventure et de labyrinthe rappelant le premier Zelda et développé par Intelligent Systems que l'on connaît surtout pour Fire Emblem et Paper Mario. Quant à ZERO RACERS, il s'agit d'un spin-off de F-Zero !

Pour la petite histoire, notez que ces deux jeux avaient été présentés à l'E3 1996, il y a tout juste trente ans (qui s'en souvient ?) mais face à l'echec du Virtual Boyils n'étaient finalement jamais sortis. C'est fou de se dire que les deux jeux étaient pourtant terminés !

Mais bon, avec Nintendo, rien ne se perd, tout se récupère, et les voilà qui reviennent désormais sur Switch !

On serait d'ailleurs curieux de savoir combien de joueurs jouent vraiment à ces titres Virtual Boy ? Si c'est votre cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. 

Pour finir, retrouvez la liste des 14 titres déjà disponibles dans la bibliothèque Nintendo Classics du Virtual Boy

  • Galactic Pinball
  • Teleroboxer
  • Red Alarm
  • Virtual Boy Wario Land
  • 3-D TETRIS
  • Golf
  • The Mansion of Innsmouth
  • Mario’s Tennis
  • Mario Clash
  • V-Tetris
  • Jack Bros.
  • Space Invaders: Virtual Collection
  •  Virtual Bowling
  • Vertical Force.

+

  • Virtual Fishing (uniquement sur l'eShop japonais)

Lire aussi :

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Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnements au Nintendo Switch Online. Notez que dès cet été, les tarifs du service seront réhaussés- voir ICI.

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