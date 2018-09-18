Virtual Boy : deux jeux inédits débarquent sur Switch et Switch 2 dont un spin-off de F-Zero
Le 4 août prochain, les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, ayant préalablement acheté un des casques Virtual Boy disponibles sur le store de Nintendo pourront jouer, sur Switch et Switch 2, à deux jeux jamais sortis : D-HOPPER et ZERO RACERS.
Il s'agit donc de deux curiosités pour le moins intriguantes.. Jugez plutôt :
D-Hopper est un jeu d'aventure et de labyrinthe rappelant le premier Zelda et développé par Intelligent Systems que l'on connaît surtout pour Fire Emblem et Paper Mario. Quant à ZERO RACERS, il s'agit d'un spin-off de F-Zero !
Pour la petite histoire, notez que ces deux jeux avaient été présentés à l'E3 1996, il y a tout juste trente ans (qui s'en souvient ?) mais face à l'echec du Virtual Boy, ils n'étaient finalement jamais sortis. C'est fou de se dire que les deux jeux étaient pourtant terminés !
Mais bon, avec Nintendo, rien ne se perd, tout se récupère, et les voilà qui reviennent désormais sur Switch !
On serait d'ailleurs curieux de savoir combien de joueurs jouent vraiment à ces titres Virtual Boy ? Si c'est votre cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.
Pour finir, retrouvez la liste des 14 titres déjà disponibles dans la bibliothèque Nintendo Classics du Virtual Boy :
- Galactic Pinball
- Teleroboxer
- Red Alarm
- Virtual Boy Wario Land
- 3-D TETRIS
- Golf
- The Mansion of Innsmouth
- Mario’s Tennis
- Mario Clash
- V-Tetris
- Jack Bros.
- Space Invaders: Virtual Collection
- Virtual Bowling
- Vertical Force.
+
- Virtual Fishing (uniquement sur l'eShop japonais)
Lire aussi :
- Détails de l'arrivée du VIRTUAL BOY sur le Switch Online
- Deux jeux VIRTUAL BOY pour le Mario Day
- Toutes les infos des abonnements au switch ONLINE avant la hausse de prix
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