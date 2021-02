Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 officiellement confirmé sur Nintendo Switch pour 2021

Oui, vous avez bien lu le titre. Teasé il y a quelques heures de cela sur le fil d'actualité de Twitter, la célèbre saga de planche à roulettes à savoir Tony Hawk est sur le point vient d'arriver sur Nintendo Switch.

En l'occurrence, c'est par l'intermédiaire du compte Twitter de Nintendo France que nous découvrons que Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 a été officiellement confirmé sur la console hybride de Nintendo. Pour rappel, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 est un jeu vidéo de skateboard développé par le studio Vicarious Visions (l'équipe en charge derrière Diablo II Resurrected) et édité par Activision. Initialement sorti le 4 septembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, ce remaster jouissant d'une totale refonte visuelle a été bien reçu par les journalistes et les joueurs à sa sortie.

Malheureusement, aucun trailer ou date de sortie n'a été dévoilé pour le moment. Nous restons sur notre faim avec seulement un 2021 . Affaire à suivre...