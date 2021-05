Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 le 25 juin sur Nintendo Switch

Alors que sa sortie sur Nintendo Switch avait été confirmée il y a quelques semaines , Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 n'avait jusqu'à présent pas de date de sortie. C'est chose faîte désormais puisque Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 sera disponible sur la console de Nintendo le 25 juin prochain . Pour rappel, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 réuni les remakes des deux premiers Tony Hawk qui ont fait la joie des possesseurs de consoles à la fin des années 9O. Référence des jeux de skate, souvent copiée, rarement égalée, les jeux Tony Hawk sont réputés pour leur prise en main ultra simple mais non dénuée de subtilités mais aussi pour leur ambiance toujours très réussie et notamment leur bande son.

Développé par Vicarious Visions, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 est initialement sorti le 4 septembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Il sera donc désormais ausi disponible sur Nintendo Switch dès le 25 juin 2021 .

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2

Redécouvrez les jeux de skate les plus emblématiques

Skatez comme le légendaire Tony Hawk et le répertoire original des pros, ainsi que de tout nouveaux pros. Écoutez une bande-son qui a marqué toute une époque, maintenant avec des morceaux inédits. Effectuez des combos de figures incroyables avec le maniement unique de la série Tony Hawk's™ Pro Skater™.

Tous les modes du jeu original et plus encore

Jouez à tous les modes originaux et affrontez directement votre compétition avec les modes à 2 joueurs en local. Affichez votre style et votre créativité avec des fonctionnalités améliorées Créer un parc et Créer un skateur. Rivalisez avec des joueurs du monde entier dans les modes multijoueur et les classements.