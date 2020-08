Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 : bientôt sur Nintendo Switch ?

Les rumeurs continuent de se bousculer pour la Nintendo Switch alors que les joueurs attendent que Nintendo leur dévoile le programme des festivités de fin d'année et les nouveaux jeux que l'on pourra offrir ou se faire offrir pour l'occasion. La dernière en date nous vient d'un joueur qui prétend avoir trouvé dans les fichiers de la démo de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 qui est disponible depuis peu, des images de contrôles pour la Nintendo Switch avec les différentes configurations possibles (voir les images sur cette page.) Pour rappel, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 est le remaster des deux premiers opus de la célèbre série de jeux de skate. Il est prévu le 20 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One mais pas sur Nintendo Switch. En effet, pour le moment Activision n'a pas annoncé de version pour la console de Nintendo mais comme avec Spyro Reignited Trilogy et Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, il est possible que cela soit fait plus tard...

Evidemment, à ce stade, on ne peut rien écrire d'autre que : wait and see. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et si vous espérer Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 sur Nintendo Switch.