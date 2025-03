Terrifier : The ARTcade Game : ART The Clown débarque sur PS5 et Nintendo Switch - L'édition collector en précommande - Tous les détails

Si les jeux vidéo font très souvent leur cinéma, depuis quelque temps, le cinéma de genre fait son jeu vidéo. Ainsi, le jeu culte The Rocky Horror Picture Show a eu droit à son propre jeu et dernièrement MIchael Myers et Ash Williams, les personnages cultes de, respectivement, Halloween et Evil Dead ont mis la Switch a feu, et surtout, à sang.

Et la tendance va se poursuivre plus tard cette année avec la sortie de Terrifier: The ARTcade Game, un jeu d'arcade au style rétro reprenant les personnages et l'univers de la saga horrifique Terrifier de Damien Leone.

Au départ, simple petit film d'horreur indépendant, méchamment trash, gore et subversif , Terrifier est devenu en moins de dix ans (et trois films), une des licences horrifiques les plus prometteuses, faisant de son croquemitaine, ART The Clown une nouvelle icone du genre aux côtés de Michael, Jason, Freddy et Tronche de cuir.

Sous l'oeil malveillant du créateur des films, Terrifier: The ARTcade Game nous promet de l'action rétro, seul ou à plusieurs (jusqu'à quatre) avec des graphismes cartoonesques et une ambiance fidèle aux films. En attendant d'autres détails, retrouvez une présentation du jeu et son premier trailer.

Terrifier: The ARTcade Game est attendu le 17 octobre 2025 sur PS5 et Nintendo Switch. Une édition collector limitée est annoncée. Retrouvez sur cette page le détail de cette édition explosive dont les précommandes sont ouvertes.

Présentation de Terrifier: The ARTcade Game

Plongez dans un univers de carnage pixelisé avec Terrifier: The ARTcade Game, un beat them all rétro gore rempli de combats intenses, d'humour noir et de beaucoup de plaisir ! Ce jeu s'inspire des beat them all classiques des années 80 et 90.

Incarnez le clown Art, le terrible et imprévisible méchant des films de la série Terrifier, et semez le chaos à travers une variété d'endroits. Chaque niveau représente un plateau de tournage pour un film sur Art, mais vous êtes venu perturber la production !

Pixel Art et animation sublimes : le jeu restitue fidèlement l'essence des films Terrifier grâce à des graphismes cartoonesques en pixels art et des animations fluides qui illustrent de façon saisissante les actions les plus effroyables.

Le chaos à plusieurs : faites équipe avec un maximum de 4 joueurs pour vivre une expérience en coopération locale des plus chaotiques. Collaborez ou affrontez-vous dans différents modes de jeu.

Arsenal d'armes sanglantes : des tronçonneuses aux hachoirs, munissez-vous d'une grande variété d'armes pour réduire vos adversaires en une bouillie de sang.

Différents niveaux et combats de boss : parcourez de nombreux niveaux, chacun offrant différentes routes à explorer et différents ennemis à terrasser. Attendez-vous à des combats de boss intensifs qui mettront vos compétences à rude épreuve.

Bande-son chiptune : revivez l'âge d'or du jeu vidéo grâce à une bande-son chiptune grandiose qui accompagne parfaitement l'esthétique rétro.

Attaques et coups de grâce spectaculaires : découvrez des attaques hilarantes et gores qui rendent chaque affrontement aussi divertissant que violent. Les coups de grâce vous laisseront à coup sûr une délicieuse sensation de gore !

Plusieurs modes de jeu : avec 6 modes de jeu différents, vous trouverez celui qui vous convient, que vous vouliez une session de beat them all rapide ou un défi de longue haleine.

Vous avez hâte de vous plonger en pleine démence et de devenir la terreur absolue ? Plongez dans Terrifier: The ARTcade Game, et que le carnage commence !