Bye Sweet Carole : quand Disney rencontre l'épouvante - nouveau trailer

"Y a quelque chose dans son regard. D'un peu fragile et de léger. Comme un espoir."

Impossible de ne pas penser à la Belle de La Belle et La Bête de Disney lorsqu'on découvre Carole, l'héroïne du nouveau jeu d'épouvante développé par Little Sewing Machine, un studio italien créé par Chris Darril, à qui l'on doit les jeux Remothered.

Jeu d'aventure 2D mêlant exploration, énigmes et épouvante, Bye Sweet Carole est réalisé comme un dessin animé à l'ancienne dans un style très disneyen tout simplement irrésistible.

A l'occasion de la diffusion du Indie Horror Showcase, un nouveau trailer du jeu a été publié. Et que dire sinon qu'on à hâte ! Retrouvez ce trailer sur cette page avec en prime une présentation et quelques images du jeu.

Bye Sweet Carole est attendu en 2025 sur PC, PS5, XBOX SERIES X|S et Nintendo Switch.

Bienvenue à Corolla...

Bye Sweet Carole est un thriller horrifique inspiré des plus grands films d'animation et créé par Chris Darril. (Remothered)

Soyez prêts à plonger dans le monde de Corolla et à rencontrer les lapins qui l'ont infesté.

L'histoire est sur le point de commencer...

La jeune Lana Benton, poussée par le terrifiant M. Kyn, également connu sous le nom de "Old Hat", se retrouve propulsée dans un mystérieux jardin enchanté pour affronter des créatures menaçantes et perturbantes. Après avoir découvert plusieurs lettres d'un certain "French", Lana décide de suivre la dernière piste connue de Carole Simmons, une fille du même âge qui aurait apparemment échappé à Bunny Hall, un orphelinat du XIXe siècle. Le bâtiment est maintenant infesté par une colonie de lapins sauvages capables d'ouvrir un portail dimensionnel vers le royaume de Corolla...

Key Features :

Entamez un voyage horrifique à travers une sombre histoire se déroulant dans le monde fascinant de Corolla.

Immergez-vous dans un univers dessiné à la main, réalisé à l'aide de techniques cinématographiques inspirées des plus grands films d'animation.

Rencontrez une galerie de personnages excentriques, de votre fidèle ami Mr. Baesie à la chouette malfaisante Velenia, en passant par le terrifiant Mr. Kyn.

Transformez-vous en lapin et utilisez vos différentes formes pour surmonter les défis mortels qui vous attendent.

Tu ne peux plus t'échapper.