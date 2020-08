Remothered: Broken Porcelain nous raconte son histoire cauchemardesque en vidéo

Suite de Remothered: Tormented Fathers sorti l'été dernier sur Nintendo Switch (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) Remothered: Broken Porcelain est un nouveau jeu d'horreur développé par Stormind Games​ dans lequel une jeune fille se retrouve au cœur d'une sinistre demeure hantée par un étrange personnage masqué du nom de Porcelain... Au programme : mystères, phases d'infiltration, énigmes et moments de pur frisson dans ce nouvel opus qui comme son aîné va tenter de renouer avec les grands classique du survival horror.

Pour en savoir plus sur Remothered: Broken Porcelain, nous vous invitons à découvrir son nouveau trailer et à lire une présentation complète du jeu ci-dessous. Vous aurez un nouvel aperçu de l'histoire du jeu et de son gameplay.

Remothered: Broken Porcelain est attendu le 20 octobre prochain sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch,

L’éditeur indépendant Modus Games vient de publier un trailer mettant en avant les personnages du jeu à suspens Remothered: Broken Porcelain, imaginé et conçu par Darril Arts et développé par Stormind Games, afin de faire frissonner les joueurs dès sa sortie sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, et Xbox One le 20 octobre.

La vidéo montre la jeune Jennifer se familiarisant avec les visages et les dangers de l'auberge Ashmann, un établissement isolé à flanc de montagne, imprégné de mystères. De la gestion incroyablement glaciale de la demeure en passant par une rumeur selon laquelle un personnage masqué appelé Porcelain la hanterait, Jennifer est confrontée à de nombreux défis alors qu’elle s'installe à peine dans sa nouvelle demeure.

Suite du jeu culte Remothered: Tormented Fathers acclamé par la critique, Remothered: Broken Porcelain continue d’étoffer la narration captivante du jeu original avec de nouveaux personnages, un gameplay amélioré ainsi qu’un monde rempli de secrets. Entre des phases d’infiltration haletantes et un récit riche, les mystères à découvrir dans Remothered: Broken Porcelain sont aussi excitants qu'effrayants.

Les âmes courageuses souhaitant obtenir les informations les plus récentes à propos du monde sinistre de Remothered: Broken Porcelain peuvent se rendre sur le site officiel. Elles pourront également suivre Modus Games sur Twitter, Facebook et la chaîne officielle Discord. Et bien sûr, le jeu peut être ajouté à la liste de souhait sur Steam.