Remothered : Broken Porcelain s'offre un patch majeur sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 13 octobre 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch et en version physique, Remothered: Broken Porcelain vient de profiter d'un patch majeur proposant de nombreux correctif au titre. Les développeurs de Stormind Games ont en effet profité de ces derniers mois pour peaufiner leur copie, et proposer aux joueurs quelques correctifs non négligeables comme par exemple :

Une optimisations générales

Des corrections de bugs

Des améliorations de l'éclairage et de la musique

Le polissage des animations

etc.

Et si vous profitiez de cette occasion pour vous lancer dans l'aventure de ce survival-horror ?

Remothered: Broken Porcelain accentue l’atmosphère incroyablement oppressante de la série tout en donnant aux joueurs de nouvelles capacités pour tenir à distance les horreurs effroyables qu'ils rencontreront. Les nouveaux objets à fabriquer et le système de furtivité offrent des opportunités pour distraire et échapper aux ennemis. Les joueurs peuvent alors gagner un temps précieux afin de résoudre des énigmes et poursuivre un récit captivant, rencontrer les habitants de l'auberge Ashmann et lutter pour leur survie.

Source : Nintendo