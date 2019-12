Remothered: Broken Porcelain vous souhaite de bonnes fêtes

Remothered: Broken Porcelain est un titre horrifique qui fait suite à Remothered: Tormented Fathers, qui est déjà disponible sur Nintendo Switch depuis le 30 août dernier (et dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) Prévu l'année prochaine sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch, Remothered: Broken Porcelain nous entraînera une nouvelle fois dans un tourbillon de mystère et de terreur aux confins de la folie furieuse... Pour nous mettre déjà dans l'ambiance et nous souhaiter de joyeuses fêtes, Modus Games nous donne un nouvel aperçu de son jeu avec un trailer qui nous fait visiter la sinistre auberge Ashmann... En attendant d'autres informations, retrouvez la présentation du titre et son trailer ci-dessous. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site officiel du jeu.

Pour rappel, Remothered: Broken Porcelain est attendu en 2020 sur Nintendo Switch

Broken Porcelain apporte de nombreux changements à la série, avec de nouveaux éléments narratifs et un gameplay inédit qui insufflent une vie nouvelle aux personnages et rendent cette aventure terrifiante plus immersive que jamais, ce qui ravira aussi bien les néophytes que les habitués de la série.



L'auberge Ashmann recèle des secrets qu'il ne sera pas facile de découvrir ; ses nombreux mystères s'entrelacent et sont gardés par les menaçants traqueurs, de redoutables prédateurs prisonniers du temps et des murs de l'auberge. Des réflexes aiguisés ne suffiront pas pour survivre ; dans cette aventure terrifiante, il sera essentiel de faire preuve de stratégie et d'ingéniosité. Prenez les bonnes décisions, car en choisissant le moment opportun pour se cacher, fuir ou faire face au danger, la proie peut se muer en chasseur.

Caractéristiques principales