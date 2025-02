Mouthwashing : le jeu d'horreur phénomène débarque sur PS5 et Nintendo Switch

Sorti en septembre 2024 sur PC, Mouthwashing est un "petit" jeu d'horreur qui a fait sensation sur Steam, l 'année dernière avec près de 500 000 exemplaires vendus et de très bons critiques de la part des joueurs comme de la presse.

Déployant un récit non conventionnel à la limite de l'expérimentation et une esthétique héritée de la PS1, Mouthwashing est un titre intrigant qui a tout pour devenir culte.

Bonne nouvelle, l'éditeur Critical Reflex a annoncé que le jeu débarquerait p lus tard cette année sur les stores numériques de la Nintendo Switch et de la PS5. Notez qu'une version physique sortira aussi aux Etats-Unis, éditée par fangamer. En attendant d'autres détails, retrouvez une présentation et un trailer du jeu.

Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

MOUTHWASHING IS COMING TO CONSOLES



A tragedy of friendship, betrayal and endless sea of mouthwash will be available on PS5 and Switch later this year.



with physical edition via @Fangamer, of course. cuz we love y'all so much.



sign up now: https://t.co/HNvyCzTqC4 pic.twitter.com/w8S9r1wMw2