The Rocky Horror Picture Show a son jeu sur Nintendo Switch - Let's do the Time Warp again !

Génial ! Si vous êtes fan du Rocky Horror Picture Show, le film culte de Jim Sharman, sorti en 1975, les développeurs de chez Freakzone Games à qui l'on doit notamment Angry Video Game Nerd Adventures, MANOS: The Hands of Fate et Spectacular Sparky, ont pensé à vous;

The Rocky Horror Show Video Game est une adaptation vidéoludique du film façon jeu de plateforme rétro dans lequel on retrouve tous les personnages emblématiques de la comédie musicale, Brad et Janet, Columbia, Magenta, Rocky, Eddie, le docteur Everett V. Scott, Frank-N-Furter sans oublier... Riff Raff, bien sûr.

Le jeu nous permet surtout de retrouver l'inoubliable bande originale du film de Richard o' Brien en version chiptune 8-bit irrésistible. Un jeu fait par et pour des fans disponible actuellement à 8 euros sur 'eShop de la Nintendo Switch (et sur Steam).

Pour en savoir plus retrouvez sur cette page la présentation, quelques images et notre vidéo du début du jeu.

I WOULD LIKE, IF I MAY, TO TAKE YOU ON A STRANGE JOURNEY

Vivez le voyage étrange de Brad et Janet comme jamais auparavant dans cette adaptation folle et rétro en jeu de plateforme du légendaire musical rock'n'roll de Richard O'Brien.

IT'S JUST A JUMP TO THE LEFT

Courez et sautez à travers le manoir de folie de Frank-N-Furter avec un gameplay classique de plateforme à défilement horizontal authentique.

MADNESS TAKES ITS TOLL

Affrontez les pièges et les astuces du manoir dans une action de plateforme classique exigeante. Et avec des essais infinis, vous ne verrez jamais l’écran "Game Over"... parfait pour soulager votre tension, mais cela pourrait bien vous rendre fou!

LET ME PLAY YOU A SOUND

Dansez sur des versions chiptune 8-bit des légendaires chansons du Rocky Horror.