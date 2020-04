"Ils enterrent des Pokémon" : l'horrible "blague" d'un journaliste de BFM-TV provoque une indignation mondiale

C'est une remarque abjecte du journaliste Emmanuel Lechypre que nous n'aurions jamais du entendre sur BFM-TV lors de la retransmission des trois minutes de silence observées samedi dans toute la Chine en hommage aux victimes du Coronavirus. Malheureusement pour Emmanuel Lechypre, contrairement à ce qu'il croyait, son micro était ouvert et donc tout le monde a clairement entendu sa blague plus que douteuse "ils enterrent des Pokémon". Un parallèle étrange et déplorable qui a suscité une vague d'indignation un peu partout en France mais aussi dans le monde entier et notamment en Chine. Dans un tweet, l'ambassadeur de Chine en France a exprimé son "fort mécontentement" évoquant un "commentaire cruel" tandis que la chaîne de télévision chinoise CGTN a considéré qu'il s'agissait purement et simplement de "racisme".

Emmanuel Lechypre s'est excusé plusieurs fois qualifiant sa remarque de "déplacée" tout en rappelant qu'il pensait son micro fermé. Dans un communiqué, BFM-TV s'est excusée à son tour, assurant que "la diffusion involontaire" des "propos totalement inappropriés" d’Emmanuel Lechypre étaient contraire à ses valeurs et à celles de la chaîne... Cependant devant le tollé mondial provoqué par l'incident, la chaîne a du se résoudre à écarter Emmanuel Lechypre de l'antenne (durant une semaine .)

Une polémique qui intervient deux semaines après que les intervenants d'une autre chaîne info aient suggéré de tester "le futur vaccin contre le COVID-19 sur des africains" ...

Rappelons qu'à ce jour, le COVID-19 a fait officiellement 69 479 victimes dont 15 887 en Italie, 8070 en France et 3210 en Chine (source)

"Ils enterrent des Pokemon" : voici la séquence intégrale diffusée ce matin sur BFM TV ... #Honte pic.twitter.com/LDvA8oEVOy — Maxime Riou (@MaximeRiou) April 4, 2020

Source : Courrierinternational