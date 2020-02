Super Smash Bros. Ultimate : Disney s'opposerait à la venue de Sora de Kingdom Hearts

Le premier Fighters pass ajoutant cinq nouveaux combattants en DLC dans Super Smash Bros. Ultimate vient tout juste d'être complété (voir ici) que déjà, les joueurs attendent le Fighters pass 2 et spéculent sur les six prochains personnages qui le composeront.

Déjà choisis par Nintendo, ces nouveaux personnages restent cependant pour le moment, toujours secrets. Alors, y trouveront-nous une ou plusieurs de nos suggestions pour le Scrutin des combattants (de l'époque Wii U, souvenez-vous) ? Est-ce que Travis Touchdown viendra rejoindre Bayonetta et ses amis pour la sortie de l'épisode 3 ? Ou alors, peut-être (enfin) Waluigi pour faire plaisir à ses fans déterminés ? Tout est possible...

L'un des personnages que les joueurs réclament souvent est Sora de la licence Kingdom Hearts qui mélange les univers de Disney avec ceux de Final Fantasy. Un personnage qui pourrait tout à fait trouver sa place dans le jeu de Masahiro Sakurai... D'ailleurs, c'est à priori une idée qui plairait bien à Nintendo . Dans l'émission Kinda Funny Gamescast, l'ancien rédacteur en chef de Game informer, Imran Khan a, en effet, révélé que Nintendo avait contacté Disney à ce sujet mais malheureusement, Disney- plus spécifiquement Disney Japon, aurait refusé.

A part ça, on ne dispose pas énormément de détails sur ces échanges malheureux et pour le moment d'ailleurs, on ne sait même pas s'ils ont réellement eu lieu. Mais que cela soit vrai ou pas, cela ne veut pas dire grand chose car très souvent les vérités d'un jour ne sont pas celles du lendemain. Et si Nintendo le veut, peut-être qu'un accord finira-t-il par être trouvé... Alors Sora intégrera-t-il un jour le roster de combattant de Super Smash Bros. Ultimate ? Seul l'avenir nous le dira.

En attendant n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Source : Youtube