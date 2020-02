Super Smash Bros. Ultimate : le prochain combattant en DLC pourrait être Master Chief d'HALO ou, finalement, Sora de Kingdom Hearts

Un peu plus tôt dans la journée on vous a relayé une rumeur provenant de l'ancien rédacteur en chef de Game informer, Imran Khan qui dans l'émission Kinda Funny Gamescast aurait expliqué que Disney s'était opposé à l'utilisation de Sora dans Super Smash Bros. Ultimate (voir ici...) Mais faut croire qu'il y a eu une méprise puisque dans la même émission, le même Imran Khan prédit que le prochain personnage jouable du jeu de Masahiro Sakuraï disponible en DLC dans le Fighters pass 2 sera soit Master Chief d'HALO soit... Sora de Kingdom Hearts ! Retrouvez le passage de l'émission ci-dessous et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

