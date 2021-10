Super Smash Bros. Ultimate va mettre à l'honneur ses nouveaux combattants dans un tournoi

Super Smash Bros. Ultimate va bientôt accueillir un nouveau tournoi qui cette fois-ci mettra à l'honneur ses nouveaux combattants. Du 29 octobre au 1er novembre prochain , vous aurez loisir de combattre en incarnant seulement des personnages apparus dans cet épisode Ultimate, ainsi les personnages DLC de Super Smash Bros. for 3DS et Super Smash Bros. For WII U, tels Cloud ou encore Bayonetta seront tout bonnement exclus de ce tournoi.

Cependant ne croyez pas que cela ne laisse que peu de personnages à incarner, en effet, Super Smash Bros. Ultimate a eu son lot de nouveaux personnages et pas moins de 12 personnages DLC jusqu'ici. Si les Fighter Pass sont désormais de l'histoire ancienne, ce n'est pas du tout le cas de Super Smash Bros. Ultimate qui va continuer à accueillir des combats entre icones pour encore longtemps.

Voici donc la liste des personnages conviés à ce tournoi qui entend "poursuivre la bagarre" :