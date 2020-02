Mortal Kombat dans Super Smash Bros. ? Une idée qui serait sympa à voir d'après son co-créateur Ed Boon

Il y a des licences où on voit mal un cross over se faire, pourtant cela n'empêche pas les fans, comme les créateurs de se faire des petits fantasmes de temps à autre. Ainsi, si nous prenons la licence Super Smash Bros. qui accueille de plus en plus de partenariats au sein de son casting, voir un personnage de la licence Mortal Kombat aux antipodes de l'aspect bon enfant de la licence de Nintendo serait une chose très étonnante.

Et pourtant, le co-créateur de Mortal Kombat Ed Boon n'est pas réfractaire à cette idée lorsqu'on lui a demandé son opinion sur le sujet :

De mon point de vue, moi personnellement, je ne peux pas parler au nom de toute la Warner Bros. ou quoi que ce soit d'autre, mais ce serait comme un cachet d'approbation. Comme faire partie d'un gang. J'adorerais voir quelque chose comme ça... ce serait vraiment cool à voir.

Et vous ? Pensez-vous que voir débarquer un Sub-Zero, un Scorpion ou encore Kitana dans Super Smash Bros. Ultimate soit une excellente idée, ou tout l'inverse ?

Source : Shacknews