Super Nintendo World : le parc d'attraction Nintendo forcé de fermer un mois après son ouverture

La crise liée à l'épidémie de coronavirus n'en finit plus. Alors que désormais il y a des vaccins, que depuis plusieurs mois de nombreux commerces sont fermés et qu'une grande partie de la population vit la plupart du temps derrière un masque à deux mètres les uns des autres, on a l'impression que plus on en fait, plus ça s'aggrave et malheureusement,, c'est un peu partout pareil.

Ainsi au Japon, un mois après avoir été inauguré le parc d'attraction Super Nintendo World est obligé de fermer ses portes pour une durée indéterminée. Le parc avait déjà réduit son nombre de visiteurs de près de 75% mais cela n'était manifestement pas suffisant. En réalité, c'est le parc Universal Studios Japan tout entier qui ferme pour la seconde fois depuis un an suite à l'état d'urgence décrété à Tokyo, Osaka, Hyogo et Kyoto à cause d'une augmentation des cas depuis plusieurs jours. Au 23 avril 2021, selon les derniers chiffres officiels, on recense au Japon 558 000 cas et on on attribue près de 9 834 décès au virus.

Source : Usj