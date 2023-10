Super Mario Bros. Wonder : comparaison avec New Super Mario Bros. U Deluxe

Le nouveau Mario 2D est enfin là après 11 ans d'attente - ou presque. Le dernier épisode en date, New Super Mario Bros. U sorti en 2012 sur Wii U, ayant eu droit à une version Deluxe sur Nintendo Switch en 2019 . Pour autant, Super Mario Bros. Wonder marque véritablement un renouveau de la licence avec un nouvel univers, de nouvelles animations, de nouveaux bruitages et de nouveaux mécanismes de jeu.

C'est vrai qu'à première vue, les deux titres se ressemblent beaucoup mais il suffit de regarder quelques vidéos qui comparent les deux jeux pour voir les différences et les améliorations apportées par Super Mario Bros. Wonder. Les animations sont plus nombreuses et mieux travaillées et l'on voit d'ailleurs mieux le visage de Mario puisqu'il est désormais légèrement tourné vers le joueur. C'est très léger mais cela fait toute la différence. Pour vous en convaincre (ou pas), retrouvez sur cette page quelques vidéos de comparaison trouvées sur le net. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Super Mario Bros. Wonder est disponible actuellement en boutique ou sur l'eShop

