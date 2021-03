Super Mario 3D All-Stars ne sera bientôt plus disponible à la vente

Attention ! Ceci est un rappel. Si vous n'avez pas encore craqué pour Super Mario 3D All-Stars, la compilation permettant de jouer aux versions HD de de Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy sur Nintendo Switch ne sera bientôt plus disponible à la vente aussi bien sur l'eShop qu'en magasin- même si les enseignes continueront probablement à vendre le titre jusqu'à la fin de leur stock. A partir du 31 mars, il deviendra quoiqu'il en soit très difficile de se procurer la compilation- en tout cas à un prix décent et plus le temps passera plus ce sera difficile. Déjà actuellement certains revendeurs abusent même si on peut encore trouver le titre notamment sur Amazon à (plus ou moins) 45€. Si la compilation vous intéresse, il ne faut donc pas traîner même si rien n'empêche, plus tard, Nintendo de vendre les titres indépendamment les uns des autres sur l'eShop. Mais pour l'instant ce n'est qu'une supposition.

Notez aussi que le 31 mars d'autres articles liés à l'anniversaire de Mario disparaîtront aussi. d'abord Super Mario Bros. 35 ne sera plus jouable ni téléchargeable et le Game & Watch : Super Mario Bros deviendra définitivement un objet de collection.

Pour rappel, Super Mario 3D All-Stars est disponible depuis le 18 septembre sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur ce titre évènement, n'oubliez pas que notre test complet est toujours à lire en cliquant LA. Retrouvez aussi la revue de presse du jeu avec tous les tests et toutes les notes ICI.

Source : Nintendo