Suda51 joue lui aussi à Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Voici un petit clin d'œil pour célébrer la sortie, vendredi, de Super Mario 3D World + Bowser's Fury Tout le week-end, les joueurs se sont relayés via les réseaux sociaux pour partager leur bonheur et leur ressenti. Parmi eux,Goichi Suda alias Suda51, le papa de No More Heroes et président du studio Grasshopper Manufacture qui lui aussi semblait prêt pour partir à l'aventure avec Mario et Bowser. Sur Twitter, l'artiste a en effet posté une photo de la boite du jeu accompagnée des deux nouveaux amiibo Peach et Mario Chat et de la légende "Here we go" ! L'occasion pour certains joueurs de remarquer qu'au Japon les amiibo sont vendus séparément et que le jeu s'appelle Super Mario 3D World + Fury World, une indication, peut-être du titre que pourrait prendre Bowser's Fury s'il était commercialisé seul (sur l'eShop par exemple) :Super Mario 3D : Fury World

Pour rappel, Super Mario 3D World + Bowser's Fury est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch depuis le 12 février 2021 . Pour en savoir plus retrouvez notre test complet en cliquant ICI. Rendez-vous dans nos news dédiées (en cliquant ICI) et sur notre revue de presse qui compile une sélection de tests et de notes (en cliquant LA.)

