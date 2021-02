Chat c'est Mario ! Notre test complet de Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Super Mario 3D World + Bowser's Fury est disponible. Peut-être, êtes-vous d'ailleurs en train de vous amuser en ce moment même sur l'île Saudechat ou dans le royaume des Libella. Si ce n'est pas le cas et que vous hésitez un peu en vous demandant si cela vaut le coup- surtout si vous avez déjà joué au jeu sur Wii U, notre test complet est désormais en ligne. Evidemment vous y retrouverez en réalité deux tests pour les deux jeux Super Mario 3D World et Bowser's Fury

POUR LIRE NOTRE TEST COMPLET =========>CLIQUER LA

Pour rappel, Super Mario 3D World + Bowser's Fury est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch., depuis ce jour, le 12 février 2021. Pour en savoir plus rendez-vous dans nos news dédiées (en cliquant ICI) et sur notre revue de presse qui compile une sélection de tests et de notes (en cliquant LA.)

Lien Partenaire Amazon : précommandez SUPER MARlO 3D WORLD + B0WSER'S FURY sur AMAZON

>LIRE NOTRE TEST COMPLET SUR SUPER MARlO 3D WORLD + BOWSER S FURY SUR NINTENDO SWITCH<