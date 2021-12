Shuntaro Furukawa , le grand patron de Nintendo prévient que la pénurie de Nintendo Switch pourrait continuer en 2022

La pénurie qui touche le marché des consoles commence à s'éterniser et pourtant, selon Shuntaro Furukawa (le grand manitou de Nintendo), ce n'est pas prêt de s'arranger. En effet, dans une interview lisible sur le site du quotidien Japonais Kyoto Shimbun, le président de Nintendo a fait savoir que les résultats des ventes de consoles Nintendo Switch cette année avaient étés quelque peu dérangés par la crise de semi-conducteurs qui sévit depuis les débuts de la pandémie, ainsi selon lui, les ventes de Nintendo Switch n'ont pas été à la hauteurs des attentes de la compagnie en ce qui concerne la période des fêtes de fin d'année, du Black Friday à Noël 2021.

"Nous ne pouvons pas dire que nous avons été en mesure de fournir suffisamment pour répondre à la demande après le Black Friday. Cela viendra."

Nintendo avait déjà vu ses ambitions à la baisse en novembre dernier en prévoyant de vendre non plus 25,5 millions de Nintendo Switch en 2021 mais "seulement" 24 millions . Shuntaro Furukawa tient de plus à prophétisait que la situation n'est pas prête de s'améliorer en 2022 et qu'il faudra s'armer de patience avant de retrouver des flux de d'approvisionnements normaux. Êtes-vous touchés par cette crise des semi-conducteurs ?

