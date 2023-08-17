Nintendo Switch 2
Red Dead Redemption débarque sur Nintendo Switch 2 avec une mise à jour gratuite
Par rifraff - Il y a 2 heures
Red Dead Redemption est disponible sur Nintendo Switch depuis 2023, et le mois prochain, le jeu débarquera finalement sur Nintendo Switch 2.
L'info a été officialisée par Rockstar.
Red Dead Redemption débarquera le 2 décembre 2025 sur Nintendo Switch 2. Si vous possédez la version Nintendo Switch, vous pourrez passer en version Switch 2 via une mise à jour gratuite.
Quant à l'opus 2 dont des rumeurs prédisent l'arrivée d'ici mars 2026, pour l'instant aucune info officielle.
En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Plus d'infos sur Red Dead Redemption sur Nintendo Switch avec notre test complet.
