Red Dead Redemption débarque sur Nintendo Switch 2 avec une mise à jour gratuite

Red Dead Redemption est disponible sur Nintendo Switch depuis 2023 , et le mois prochain, le jeu débarquera finalement sur Nintendo Switch 2.

L'info a été officialisée par Rockstar.

Red Dead Redemption débarquera le 2 décembre 2025 sur Nintendo Switch 2. Si vous possédez la version Nintendo Switch, vous pourrez passer en version Switch 2 via une mise à jour gratuite.

Quant à l'opus 2 dont des rumeurs prédisent l'arrivée d'ici mars 2026, pour l'instant aucune info officielle.

Source : Rockstargames