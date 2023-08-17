Red Dead Redemption 2 en approche sur Nintendo Switch 2 d'après des rumeurs

C'est une rumeur qui traîne depuis plusieurs mois. Red Dead Redemption 2 serait en préparation sur Nintendo Switch 2 et sortirait avant mars 2026 .

Et même si pour l'instant, il n'y a eu aucune confirmation, le spécialiste des rumeurs, NateTheHate est catégorique, la version remaniée de Red Dead Redemption 2 va bien revenir prochainement sur sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Pour le moment cependant, il ne peut pas dire quant cette version sortira.

Comme toujours, on note ça dans un coin de notre tête, et en attendant une hypothétique confirmation, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, mais aussi si vous avez constaté des améliorations, en commentaires.

Pour rappel, le premier Red Dead Redemption est disponible sur Nintendo Switch depuis 2023 . Voir notre test ICI.​

