Red Dead Redemption - Le Far West s'est invité sur Nintendo Switch

Petit monument à lui tout seul du Western vidéoludique, Red Dead Redemption revient plusieurs années après sa sortie sur PS3 et Xbox360 pour s'offrir un tour de piste sur PS4 et Nintendo Switch. Proposant le jeu de base + le DLC Undead Nightmares, ce sont des dizaines d'heures qui attendent les joueurs. Et si vous aviez des craintes sur la qualité du portage du jeu, notre ami Lotario vous a préparé une vidéo de gameplay maison à découvrir juste-ici.Pour rappel, Red Dead Redemption est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch dès maintenant, et sera également proposé en version physique dans le courant du mois d'octobre.

Ces nouvelles conversions des jeux originaux ont été conçues spécialement pour PlayStation 4 et Nintendo Switch, et proposent une fréquence d'images de 30 IPS, une résolution jusqu'à 1080p sur Nintendo Switch et PlayStation 4, jusqu'à 4K sur PlayStation 4 Pro, et en 4K intégrale sur PlayStation 5 (en rétrocompatibilité).

Elles proposent aussi du contenu bonus de l'Édition Jeu de l'année dont les classiques tomahawk, fusil explosif et armes en or ; ainsi que les tenues de commerçant et de maître chasseur, et plus. Le mode Difficile pour Red Dead Redemption est également inclus, ainsi que les trophées sur PlayStation 4, et les exploits en jeu sur Nintendo Switch. Les jeux intègrent aussi de nouvelles options de langue : chinois simplifié et traditionnel, coréen, polonais, portugais du Brésil, russe et espagnol d'Amérique latine, en plus de toutes les langues déjà présentes auparavant.