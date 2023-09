Red Dead Redemption 2 en approche sur Nintendo Switch ?

Disponible depuis le 17 août 2023 sur Nintendo Switch et dans le courant du mois d'octobre en version physique, la sortie de Red Dead Redemption a été une vraie surprise pour les joueurs qui n'avaient pas pu faire le titre sur consoles concurrentes à l'époque de sa sortie en 2010. Il semblerait que la licence soit prête à s'offrir une petite place sur consoles Nintendo avec l'arrivée du second opus Red Dead Redemption 2 sur la console hybride. Le titre a en effet été classifié par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique brésilien. Si les joueurs jouant exclusivement sur consoles Nintendo seront sûrement ravis de la nouvelle, reste à savoir si Rockstar Games proposera également une version Next Gen qui fera sans doute crier les joueurs du fait de la rétrocompatibilité de la PS5 et de la Xbox Series.