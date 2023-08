Red Dead Redemption sur Nintendo Switch : mieux que sur Xbox 360, comparable à la PS4 selon Digital Foundry - Analyse technique et performances

Plus de treize ans après sa sortie initiale sur Xbox 360 et PS3, Red Dead Redemption entre enfin dans le Nintendoverse avec un simple portage agrémenté de divers bonus et, surtout, de l'extension Undead Nightmare.

Disponible, dès à présent uniquement sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 49,99€ (avant une sortie en version boîte, le 13 octobre prochain ) ce portage réalisé par le studio britannique Double Eleven, nous montre aujourd'hui ce qu'il a dans le ventre grâce à Digital Foundry qui a analysé ses performances et les a confronté à celles des autres versions.

Alors que vaut Red Dead Redemption sur Nintendo Switch ? Contre toute attente, Digital Foundry estime que la version Switch est "étonnamment robuste". Le jeu tourne en 1080p en mode télé (comme la version PS4) et en 720p en mode portable (ce qui était la résolution de base de la version originale). Quant à la fréquence d'image, elle est stable en 30 Fps (et c'est aussi le cas dans l'extension Undead Nightmare.)

Par ailleurs, Digital Foundry note que l'image du jeu est beaucoup plus claire sur Nintendo Switch, comparée à celle de l'image du jeu original sur 360 et que la qualité des ombres est meilleure.

En définitive malgré quelques défauts, Digital Foundry conclut que la version Nintendo Switch de Red Dead Redemption est meilleure que la version Xbox 360 et comparable à la version PS4. Pour avoir toutes les infos, retrouvez la vidéo de Digital Foundry ci-dessous et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Red Dead Redemption est disponible depuis l e 17 août 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch et sortira en version boîte, le 13 octobre 2023 .

