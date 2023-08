Take-Two justifie le prix de Red Dead Redemption sur PS4 et Nintendo Switch

Red Dead Redemption, le hit de Rockstar ayant fait les belles heures de la PS3 et Xbox 360 en 2010 débarque enfin sur Nintendo Switch (et PS4- les autres plateformes ne sont pas concernées). C'est à priori, une bonne nouvelle sauf que depuis son annonce, beaucoup de fans râlent et menacent de boycotter le titre à sa sortie.

Pour rappel, il s'agit d'un "simple" portage du jeu original et non d'un remaster ou d'un remake. Aucun changement n'est donc à attendre. C'est le jeu de base avec en prime le DLC Undead Nightmare et les bonus de l'édition Jeu de l'année mais sans aucun contenu multijoueur. De plus, si le jeu débarque dès la semaine prochaine sur l'eShop (comptez près de 11,2 Go d'espace dans votre console), il faudra attendre le 13 octobre pour pouvoir acheter le jeu en version boîte.

Ainsi, si vous êtes impatients de (re)découvrir ce jeu culte, vous devrez forcément passer par la version eShop et débourser 49,99€ . Et là, c'est le point qui fâche. Pour beaucoup de joueur, 50€ , c'est trop pour un simple portage destiné à la Switch et à la PS4 qui n'apporte aucune amélioration et n'inclut que l'expérience solo.

Devant le nombre croissant de plaintes et de lamentations, Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, la maison mère de Rockstar, a expliqué à IGN que le prix de 49,99€ respectait "les normes du marché". Il a tenu aussi à rappeler que le portage incluait le DLC Undead Nightmare qui était comme un second jeu qui se suffisait à lui-même et ajoutait donc "une bonne valeur pour les joueurs".

Alors, allez-vous craquer pour Red Dead Redemption sur Nintendo Switch (ou PS4) ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Red Dead Redemption sera disponible l e 17 août 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch et plus tard en version boîte, le 13 octobre 2023 .

Découvrez Red Dead Redemption, le western épique, et Undead Nightmare, son compagnon révolutionnaire bourré de morts-vivants, qui sortiront pour la première fois sur Nintendo Switch et PlayStation 4 dans un seul et même bundle. Dans un nouveau portage réalisé par les studios de Double Eleven, les versions Switch et PS4 rassemblent à nouveau les deux expériences classiques afin que les nouveaux joueurs comme les fans de la première heure puissent en profiter sur les consoles modernes, y compris en rétrocompatibilité sur PlayStation 5.



Red Dead Redemption, l'un des jeux les plus plébiscités de tous les temps par la critique, a été élu plus de 170 fois Jeu de l'année. Il raconte l'histoire de John Marston, un ancien hors-la-loi qui parcourt l'immensité de l'Ouest américain et du Mexique pour traquer les derniers membres de la tristement célèbre bande de Van der Linde et tenter de sauver sa famille. Découvrez ou redécouvrez les évènements qui se déroulent juste après l'aventure épique d'honneur et de loyauté de Red Dead Redemption 2, le hit de 2018, et dans lesquels Marston traque ses anciens amis hors-la-loi Bill Williamson et Javier Escuella, ainsi que le leader de son ancienne bande, Dutch van der Linde, au crépuscule de l'ère des cow-boys.

Red Dead Redemption sur Nintendo Switch et PS4 inclut également Undead Nightmare, la fameuse extension narrative qui réimagine l'univers de Red Dead Redemption alors que Marston lutte pour échapper à une horde de morts-vivants implacables et cherche un remède dans une version surnaturelle terrifiante des westerns.