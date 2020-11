Nintendo : découvrez la liste des 30 jeux Nintendo les plus vendus au monde à ce jour

On vous a publié aujourd'hui la liste des 33 jeux "million-sellers" de la Nintendo Switch mais grâce à un fan et à son compte Twitter DarkDetective Nathan nous avons une vision plus globale des ventes de jeux Nintendo depuis le lancement de la NES au milieu des années 80. Ainsi, on découvre qu'au 30 septembre 2020, le catalogue de jeux Nintendo comptabiliserait près 370 jeu x s'étant vendus dans le monde à plus d'un million d'exemplaires . Ces ventes cumulées avoisineraient les 1 961 820 000 d'exemplaires (dont 245 580 000 équivalent aux ventes des 33 jeux Nintendo Switch)

Si nous n'avons pas la liste des 370 jeux , retrouvez ci-dessous une liste des 30 premiers jeux. Une liste qui fait la part belle aux jeux Wii, mais pas seulement... En tête de classement on retrouve cependant Wii Sports, champion toute catégorie qui, rappelons le tout de même était en Europe associé à la console puisque vendu avec. Un jeu tellement fusionnel avec sa console hôte qu'il en devenait exclusif puisqu'une partie des "nouveaux joueurs" de l'époque s'en contentait. Il n'en reste pas moins qu'avec ses 82,90 millions d'exemplaires, Wii Sports risque de rester en tête du classement des meilleures ventes de jeux Nintendo pendant très longtemps... En seconde place, le jeu original Super Mario Bros. de la NES fait d'ailleurs deux fois moins soit "seulement" 40,24 millions d'exemplaires ! D'ailleurs Mario se réserve une grosse part du gâteau en étant présent plus de dix fois dans le top 30 entre ses jeux de plateforme et de kart.

Pour finir, il faut noter tout de même que la Nintendo Switch fait une belle performance en classant déjà six titres dans le Top 30 des meilleures ventes dont un titre sorti cette année : Animal Crossing : New Horizons (voir détails ici.)

Top 30 des meilleures ventes de jeux Nintendo de tous les temps