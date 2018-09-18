Nintendo Switch : quatre nouveaux jeux disponibles via les applications NES et Game Boy du Nintendo Switch Online

Les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent (re)jouer dès aujourd'hui à quatre jeux rétro disponibles via les bibliothèques NES et Game Boy de la console :

Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos

BATTLETOADS

Kid Icarus: Of Myths and Monsters

BIONIC COMMANDO

Par ailleurs, els deux applications reçoivent des mises à jour permettant notamment de pouvoir reconfigurer les boutons de sa manette NES. retrouvez ci-dessous une présentation et un trailer des "nouveaux" jeux disponibles.

Présentation de Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos

Ce titre est un jeu d'action pour ordinateurs familiaux sorti en 1990. Un an après que Ryu Hayabusa ait vaincu le roi démon maléfique et empêché la résurrection du dieu maléfique dans l'œuvre précédente « Ninja Gaiden ». L'homme qui contrôlait le roi démon maléfique dans l'ombre, l'empereur démoniaque Ashtar, commence à agir de son propre chef. Dans ce jeu, vous pouvez grimper et descendre en vous agrippant à un mur, ou attaquer en consommant votre pouvoir ninjutsu tout en vous agrippant à un mur, ce qui augmente votre liberté d'action. De plus, la « technique Alter Ego » fait son apparition : jusqu'à deux alter ego apparaissent et suivent Ryu pour attaquer en même temps que lui. En guidant correctement l'alter ego, la portée d'attaque de Ryu sera considérablement élargie.

Présentation de BATTLETOADS

Ce jeu d'action pour ordinateurs familiaux est sorti en 1991. Rush et Jitz, les guerriers grenouilles les plus forts et les mieux entraînés de Battle Toad, devront vaincre une multitude de monstres ennemis, éviter les pièges et sauver la princesse Angelica et ses compagnons Pimples. Combattez à travers les 12 niveaux avec une grande variété de variations, notamment des combats à défilement horizontal et vertical, ainsi que des actions à grande vitesse sur des motos volantes et des planches spatiales, en utilisant des techniques adaptées à chaque niveau.

Présentation de Kid Icarus: Of Myths and Monsters

Le titre est un jeu d'action sorti en 1991 en Amérique du Nord sur Game Boy (non commercialisé au Japon). La déesse Palutena confie une nouvelle mission à l'ange Pit : combattre les boss des trois mondes et obtenir les « trois armes sacrées ». En battant les ennemis qui se dressent sur son chemin et en sautant, Pit voyagera à travers un vaste monde. Dans « Hades » et « Sky », où se trouve la tour, il se déplace vers le haut, et dans « Earthly World », il se déplace horizontalement. À l'intérieur du niveau, il y a différentes salles, telles qu'une boutique où vous pouvez acheter des objets et une salle où vous pouvez vous entraîner et obtenir des armes.

Présentation de BIONIC COMMANDO

Ce titre est un jeu d'action pour Game Boy sorti en 1992. Le personnage principal, « Rud Spencer », équipé d'un pistolet dans une main et d'un fil spécial dans l'autre, défie l'armée Dreise dans une bataille. Il existe plusieurs types d'armes à feu, telles que le fusil à longue portée qui tire des balles dans trois directions et le puissant lance-grenades. Le fil élastique est quant à lui indispensable pour capturer la forteresse. Il exerce une grande puissance lors des déplacements, par exemple en rétrécissant le fil accroché pour grimper à un endroit élevé ou en sautant avec l'élan d'un pendule. Dans les salles de communication de chaque zone, vous pouvez parler à vos alliés et écouter les conversations ennemies pour obtenir des informations précieuses. ------------------------------------------------------------------------------

Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnements au Nintendo Switch Online

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

