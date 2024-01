Prince of Persia : un développeur de The Lost Crown prêt pour un spin-off de Zelda

Contre toute attente, Prince of Persia: The Lost Crown est la sensation de ce début d'année. Portés par l'accueil chaleureux reçu par leur jeu partout dans les monde, deux développeurs d'Ubisoft Montpellier, ont accepté de jouer au petit jeu des questions-réponses sur le subreddit Metroidvania. L'occasion de faire le plein d'infos et d'apprendre tout un tas d'anecdotes sur le le jeu et ses sources d'inspiration (aussi diverses que Castlevania, Devil May Cry, Bayonetta et même Celeste et Smash Bros!) mais aussi sur ses développeurs.

Ainsi, Rémi Boutin, le concepteur principal de Prince of Persia: The Lost Crown, se verrait bien travailler sur un jeu Castlevania mais aussi sur la franchise Zelda et peut-être, pourquoi pas, créer un "étrange spin-off basé sur Adventure of Link" [Zelda II : The Adventure of Link, le second opus sorti sur NES]. Vu le succès du jeu et la collaboration de Nintendo et d'Ubisoft avec Mario + The Lapins Crétins, cela ne semble pas totalement impossible.

Pour rappel, Prince of Persia: The Lost Crown est sorti le 18 janvier 2024 sur PC, Playstation, Xbox et Nintendo Switch.

Source : Thegamer