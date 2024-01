Prince of Persia : The Lost Crown - Le premier prototype du jeu tournait sur Nintendo Switch

Nous avons pu vous proposer dernièrement un entretien complet avec Abdelhak Elguess, le producteur principal de Prince of Persia: The Lost Crown et dans celui-ci, il a été partagé avec nous que le tout premier prototype du jeu tournait déjà sur la console hybride. D'ailleurs, tout a été fait, selon le producteur du jeu pour que cette version ne soit clairement pas faite à la va-vite, mais bel et bien faite avec la volonté d'en faire une version au moins aussi bonne que celle sur les supports concurrents plus puissants.

Le parc de joueurs Nintendo Switch est quand même énorme et depuis le début du projet nous avons voulu faire une version Nintendo Switch et à 60 images par seconde. [...] La version Nintendo Switch tourne bien à 60 images par seconde et c'est vraiment une super belle version que ce soit sur la Nintendo Switch « normale » ou sur la Nintendo Switch OLED sur laquelle le jeu est vraiment sublime.