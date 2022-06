Premier test et première note pour Mario Strikers: Battle League Football

On touche au but. D'ici moins de 48 heures, Mario Strikers: Battle League Football sera disponible officiellement sur Nintendo Switch. On pourra alors juger sur pièces et constater si le nouveau titre est à la hauteur de ses prédécesseurs, Mario Smash Football et Mario Strikers Charged Football, sortis respectivement sur GameCube en 2005 et Wii en 2007. . En attendant, le jeu vient de passer à la caisse pour recevoir la fameuse addition de Famitsu. Le célèbre magazine japonais vient, en effet, de recevoir son premier test et, donc, sa première note ou plutôt ses quatre premières notes. Alors, l'addition est-elle salée ? A vous de voir...

Les quatre testeurs du magazine ont estimé que Mario Strikers: Battle League Football "valait 8/10 équivalent donc à un total de 32/40 . Une note plutôt bonne mais il faudra voir si elle en augure d'autre et, surtout, ce qu'en penseront les joueurs...

Voir aussi : retrouvez notre test du nouveau Mario Football ICI

Pour rappel, Mario Strikers: Battle League Football est attendu le 10 juin 2022 sur Nintendo Switch. Tous les détails sur le jeu dans notre news spéciale et nos news précédentes.

