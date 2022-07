Mario Strikers : Battle League Football - Daisy et Maskass enfin disponibles avec la Màj 1.1.0 sur Nintendo Switch

Alors qu'une bonne partie des possesseurs de Mario Strikers: Battle League Football est unanime pour se plaindre du manque de contenu du titre en comparaison des épisodes précédents, Nintendo vient enfin de publier la première mise à jour gratuite de contenu, faisant passer le jeu en version 1.1.0. Outre l'arrivée (très) attendue de Daisy ainsi que de Maskass, les développeurs de Next Level Games en ont également profité pour rééquilibrer le jeu (et notamment l'IA du Gardien parfois incompréhensible).

Voici le patch note de cette fameuse mise à jour 1.1.0 :

Contenu supplémentaire Ajouté "Daisy" comme personnage jouable.

Ajout de "Maskass" en tant que personnage jouable.

Ajout du stade "Ruines du Désert".

Ajout de l'équipement "Chevalier". Fonctionnalités ajoutées Augmentation du nombre d'éléments pouvant être achetés en mode Strikers Club.

Lorsque vous choisissez "Aléatoire" sur l'écran de sélection des personnages, la version équipée du personnage sera sélectionnée (si elle existe). Général Réduction de la probabilité de marquer un but sur un tir faible de loin.

Réduction de la probabilité d'apparition d'étoiles lorsque vous perdez par 1 ou 2 points d'écart.

Révision du comportement du CPU et de la composition de l'équipe adverse dans les batailles de coupe.

Ajout d'une trace visible sur le ballon lorsqu'il n'est pas en possession active, ce qui le rend plus facile à voir.

Les numéros des joueurs sont plus faciles à voir lors des parties en ligne.

Correction d'un problème lorsque vous jouez Waluigi et que vous utilisez une hyper frappe : le ballon pouvait toucher un poteau de but et ne pas entrer.

Plusieurs autres ajustements ont été apportés à l'équilibre du jeu et plusieurs autres problèmes ont été corrigés pour améliorer l'expérience de jeu

Du coup est-ce que vous avez profité de cette mise à jour pour (re)lancer Mario Strikers: Battle League Football ? Quel est votre avis sur les caractéristiques et la prise en main de Daisy et Maskass et cet équilibrage en jeu ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire !

Source : Nintendo