Pokémon Stadium : le hit de la N64 disponible sur Nintendo Switch

Les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel (voir les infos là) peuvent désormais redécouvrir Pokémon Stadium sorti en 2000 sur Nintendo 64. A l'époque, le jeu était une vraie révolution puisqu'il permettait de jouer en 3D avec les 151 premiers Pokémon dont ses propres Pokémon capturés dans les jeux Game Boy grâce au Transfer Pack. Si cette option n'est pas disponible dans cette réédition, cela reste un vrai plaisir (régressif) de retrouver les premiers Pokémon iconiques de la licence en 3D dans différentes arènes de combats mais aussi dans de nombreux modes dont des mini-jeux multijoueurs. De plus, la version française intégrale (avec le doublage FR) est disponible. Pour voir à quoi ressemble cette réédition HD de Pokémon Stadium, retrouvez notre vidéo de gameplay ci-dessous.

Retrouvez la présentation officielle de Pokémon Stadium sur N64, ci-dessous. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pokémon Stadium vous permet de participer à des combats de Pokémon Red, Blue et Yellow dans une arène inédite - sur votre Nintendo 64 ! Pokémon Stadium offre aux dresseurs la possibilité d'être aux premières loges pour admirer des combats d'arène 3D captivants. Les multiples fonctions, comme la prise en charge des parties Game Boy Pokémon Red, Blue ou Yellow sur votre N64, font de Stadium un jeu incontournable pour les fans de Pokémon ! Les dresseurs Pokémon peuvent diriger des combats similaires aux versions de Pokémon sur Game Boy, mais les extravagantes séquences animées et les attaques spéciales spectaculaires donneront véritablement vie à vos Pokémon. Le fait de pouvoir combattre en incarnant votre plus fidèle Pokémon à partir des versions Red, Blue et Yellow de Pokémon (vendues séparément) constitue l'un des aspects les plus captivants du jeu Pokémon Stadium. Grâce au Transfer Pak vendu avec la cartouche Pokémon Stadium qui se branche dans le bas de votre manette, les données peuvent être transférées directement de la cartouche Game Boy sur votre N64 (remarque : vous ne pouvez pas transférer un Pokémon directement à partir d'une cartouche Pokémon Gold ou Silver dans Pokémon Stadium). Les Technical Machines, attaques et niveaux de votre Pokémon entraîné sont disponibles dans Pokémon Stadium, ce qui signifie que vous pourrez conserver toutes vos préférences.

Vous insisterez pour que votre Pokémon entraîné se batte contre les adversaires les plus féroces du jeu Stadium. Outre la possibilité fantastique de regarder votre combat Pokémon sur grand écran, Pokémon Stadium offre également plusieurs mini-jeux, y compris le Sushi-Go-Round, dans lequel des Lickitungs engloutissent des platées gargantuesques de nourriture. Prenez garde à l'entrée qui est brûlante ! Cent cinquante Pokémon peuvent être utilisés ou « loués », dans Pokémon Stadium si vous décidez de ne pas transférer les données de vos parties Game Boy Pokémon (Mewtwo n'est jamais disponible comme Pokémon à louer, mais vous pouvez télécharger Mewtwo à partir de votre cartouche Pokémon). Pokémon Stadium permettra à quatre joueurs maximum de se mesurer dans un tournoi Pokémon épuisant, conçu pour déterminer lequel de vos amis est le meilleur dresseur Pokémon.