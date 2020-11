Pokemon Go x Pokemon HOME : les joueurs de niveau 40 peuvent désormais transférer leurs Pokémon

Alors que nous vous parlions récemment des dernières informations trouvées par des dataminers sur la nouvelle fonctionnalité de transfert entre Pokémon Go et Pokémon HOME (voir ici), de nouvelles annonces officielles viennent d'être publiées sur les réseaux sociaux. En effet, nous apprenons aujourd'hui que les joueurs de niveau 40 dans Pokémon Go peuvent désormais transférer leurs Pokémon dans Pokémon HOME. D'ailleurs lors de votre premier transfère un Melmetal Gigamax (voir notre news dédiée ici).

Cette restriction ne devrait pas durer éternellement et les joueurs de Pokémon Go du monde entier seront bientôt tous concernés par cette nouvelle fonctionnalité. Évidemment nous vous tiendrons informés sur Nintendo-Master lorsque celle-ci sera accessible pour tous.

Level 40 Trainers can now send Pokémon from Pokémon GO to Pokémon HOME! Stay tuned as we continue to roll this feature out to more Trainers. pic.twitter.com/YSr87lQs1X