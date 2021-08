Pokémon GO annonce de nouveaux Pokémon de la région de Galar de Pokémon Epée et Bouclier pour l'évènement Ultra Bonus

Si vous jouez à Pokémon GO, le titre est en train de retrouver ses règles de jeu initiales mises entre parenthèse depuis avril 2020. Les joueurs sont priés de retourner dans la rue pour chasser les Pokémon, pour notamment participer à l'évènement d'août Ultra Bonus (dont vous pouvez retrouver les détails ici.) Un évènement dont la troisième partie va recevoir la visite d'invités de poids. En effet, Zacian et Zamazenta, les Pokémon de Pokémon Epée / Bouclier vont faire leurs débuts dans Pokémon GO dans leur forme Héros Aguerri. Ils ne seront pas seuls puisque d'autres Pokémon de Galar feront le déplacement. Retrouvez ci-dessous tous les détails de cette arrivée

La 3e partie de l'événement Ultra Bonus mettra la région de Galar à l'honneur !

Dresseuses, Dresseurs,

Après le Festival Pokémon GO 2021, Hoopa continue ses bêtises dans la partie finale de notre événement Ultra Bonus –3e partie : Épée et Bouclier ! Personne n'aurait pu prévoir que des Pokémon de la région de Galar de Pokémon Épée_et_Pokémon Bouclier, feraient à présent leurs débuts dans Pokémon GO !

La dernière partie de l'événement Ultra Bonus de l'année verra deux Pokémon Légendaires de la région de Galar faire leurs débuts dans Pokémon GO : Zacian et Zamazenta, dans leur forme Héros Aguerri ! Ils débarquent dans Pokémon GO à cause de Hoopa, qui a récemment semé la pagaille lors du Festival Pokémon GO 2021. Rongourmand, Rongrigou, Moumouton, Moumouflon, et Hexadron feront leur entrée à leurs côtés. Et avec un peu de chance, vous rencontrerez peut-être un Miaouss de Galar Chromatique, un Canarticho de Galar Chromatique, un Smogogo de Galar Chromatique ou un Limonde de Galar Chromatique !

Date et heure

Du vendredi 20 août 2021 à 10 h au mardi 31 août 2021 à 20 h, heure locale

Détails

* Rongourmand et Moumouton apparaîtront plus fréquemment dans la nature ! Vous pourrez également rencontrer Darumarond de Galar, Miamiasme, et bien d'autres ! Avec un peu de chance, vous trouverez Hexadron ! * Les Pokémon suivants écloront à partir d'Œufs de 7 km : Miaouss de Galar, Ponyta de Galar, Ramoloss de Galar, Canarticho de Galar, Zigzaton de Galar, Darumarond de Galar et Limonde de Galar. * Avec un peu de chance, vous rencontrerez peut-être un Miaouss de Galar Chromatique, un Canarticho de Galar Chromatique, un Smogogo de Galar Chromatique ou un Limonde de Galar Chromatique ! Voir ci-dessous pour savoir quand certains de ces Pokémons apparaîtront dans les Raids de l'événement. * Terminez une Étude ponctuelle exclusive pour tenter de rencontrer un Pokémon originaire de la région de Galar ! * Obtenez des missions d'Étude de terrain à thème aux PokéStops. Si vous terminez l'Étude de terrain, vous rencontrerez peut-être Rongourmand, Moumouton ou Hexadron.

À partir du jeudi 19 août à minuit (heure de Paris), les uniformes qui apparaissent dans la région de Galar seront disponibles pour vos avatars dans Pokémon GO ! Obtenez l’objet d’avatar Uniforme de Challenger gratuitement. Cette tenue est portée par les Dresseuses et Dresseurs Pokémon qui défient les arènes de la région de Galar. Si vous souhaitez afficher votre amour pour le type Dragon ou le type Ténèbres, achetez les objets d’avatar Uniforme Dragon ou Uniforme Ténèbres dans la Boutique.

À partir du vendredi 20 août 2021 à 10 h, heure locale, des stickers Cadeaux exclusifs seront également disponibles ! Obtenez-les à la Boutique ou en faisant tourner le PhotoDisque des PokéStops et des Arènes.

De plus, vous affronterez des Pokémon différents dans les Raids de chaque semaine de l'événement.

Raids de la 1re semaine

Les Pokémon suivants apparaîtront dans les Raids du vendredi 20 août 2021 à 10 h au jeudi 26 août 2021 à 10 h, heure locale.

* Ramoloss de Galar, Canarticho de Galar, Zarbi U et Zigzaton de Galar apparaîtront dans les Raids une étoile. Avec un peu de chance, vous trouverez un Canarticho de Galar Chromatique ou un Zarbi U Chromatique ! * Smogogo de Galar, Lokhlass et Hexadron apparaîtront dans les Raids trois étoiles. Avec un peu de chance, vous trouverez un Smogogo de Galar Chromatique ! * Zacian dans sa forme Guerrier Aguerri apparaîtra dans les Raids cinq étoiles. Vous pourrez également participer à un événement Heure de Raids mettant Zacian à l'honneur le mercredi 25 août 2021 de 18 h à 19 h, heure locale. * Méga-Dardagnan apparaîtra dans les Méga-Raids. Faites méga-évoluer Dardagnan pour gagner un avantage contre Zacian dans sa forme Guerrier Aguerri !

Raids de la 2e semaine

Les Pokémon suivants apparaîtront dans les Raids du jeudi 26 août 2021 à 10 h au mercredi 1er septembre 2021 à 10 h, heure locale.

* Miaouss de Galar, Ponyta de Galar, Zarbi U et Darumarond de Galar apparaîtront dans les Raids une étoile. * Ronflex, Limonde de Galar et Hexadron apparaîtront dans les Raids trois étoiles.

Zamazenta dans sa forme Héros Aguerri apparaîtra dans les Raids cinq étoiles. Vous pourrez également participer à une Heure de Raids bonus mettant Zamazenta à l'honneur le lundi 30 août 2021 de 18 h à 19 h, heure locale.

Méga-Roucarnage apparaîtra dans les Méga-Raids. Faites méga-évoluer Roucarnage pour gagner un avantage contre Zamazenta dans sa forme Guerrier Aguerri !

Que manigance Hoopa cette fois ? Nous n'en sommes pas certains, Dresseurs, mais nous poursuivons nos recherches et nous vous tiendrons informés. En attendant, découvrez les Pokémon originaires de Galar qui arrivent dans Pokémon GO !

Soyez conscient(e) de votre environnement et suivez les directives des autorités sanitaires locales lorsque vous jouez à Pokémon GO. Les événements à venir sont susceptibles d'être modifiés. Assurez-vous de nous suivre sur les réseaux sociaux, de choisir de recevoir des notifications push et de vous abonner à nos e-mails pour vous tenir au courant des dernières actualités. Pour connaître les événements dans le jeu et les mises à jour des fonctionnalités, consultez cet article du centre d'aide.

—L'équipe Pokémon GO