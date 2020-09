Pokémon Epée et Bouclier DLC 2 : les Pokémon légendaires des précédents jeux sont de retour

Si vous ne le saviez pas, un direct consacré au DLC n°2 du pass d'extension de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier y été organisé par The Pokemon Company. Un événement où nous avons pu en apprendre sur les terres enneigées de la Couronne. En l'occurrence, elle est l'une des features les plus désirer de ce DLC n°2 du pass d'extension de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier à savoir le retour tant attendu des anciens Pokémon légendaires dans la région de Galar.

En effet, grâce à ce nouveau contenu il vous sera possible de faire la rencontre d'anciens Pokémon légendaire à travers votre aventure au sein de Couronneige mais aussi d'avoir une chance de les capturer.

Petite information complémentaire et qui risque de faire grincer les dents des joueurs, certains Pokémon légendaires seront uniques à une version du jeu. Il faudra donc compter sur vos amis et/ou des joueurs du monde entier pour pouvoir tous les capturer et avoir une chance de remplir entièrement votre Pokédex.

Pour rappel, les terres enneigées de la Couronne est attendu pour le 23 octobre 2020 sur Nintendo Switch, découvrez son trailer ici. N'hésitez pas à consulter notre site Nintendo-Master pour ne rien manquer des dernières informations concernant Pokémon (et pas que).

Source : Pokemon